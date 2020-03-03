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У Криму назріла екологічна катастрофа: сумні фото

STYLERЖиття    03.03.2020 - 12:59
У Криму назріла екологічна катастрофа: сумні фото
У Криму екокатастрофа (Колаж РБК-Україна)

У Криму назріла справжня екологічна катастрофа

У Криму назріла справжня екологічна катастрофа. На Тайганском водосховищі в Білогірському районі окупованої Росією півострова через сильне обміління з'явилися острова. Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Наголошується, що з кожним днем обміління водойми триває. У січні рівень води в Тайганском водосховищі був досить високий, острови з'явилися лише в другій половині лютого.

"Зазвичай навесні, після зимових опадів рівень води в Тайганском водосховище, навпаки, був вище зимового. Але в цьому році зима була мізерною на опади, а споживання не припинялося, воду зливали всю зиму. Тепер зливати нічого і все навантаження ляже на довколишнє Білогірське водосховищі, тому слід очікувати, що і воно скоро сильно зміліє", – розповів кжитель Білогірського району, активіст руху "Вільний Крим" Решад Меметов.

У Криму назріла екологічна катастрофа: сумні фотоУ Криму назріла екологічна катастрофа: сумні фотоТайганське водосховищі в Криму (фото: ru.krymr.com)

до Речі, інформацію про обміління водосховища підтвердив і власник парку левів "Тайган" Олег Зубков.

"Ми вчасно перейшли в споживанні води з Тайганського водосховища на Білогірське. Але в цьому році прогноз по воді і в Білогірському водосховищі гнітючий. Тому в парку робимо запаси на сезон вже зараз", – повідомив Зубков.

Як раніше ми повідомляли, окупований Росією Крим залишиться без води вже цього літа і для сільського господарства це стане справжньою катастрофою. У Сімферополі так звані влади вже зізналися, що запасів прісної води залишилося рівно на три місяці.

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