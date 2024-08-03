Критические ошибки в интерьере по фэн-шуй, навлекающие в дом беду

Фэн-шуй - это древняя китайская философия, которая учит, как достичь гармонии в жилище. Там существует много тонкостей относительно циркуляции энергии Ци, которая способна принести в дом здоровье и деньги. Но попробуем посмотреть на проблему под другим углом - наоборот, какие наиболее негативные ошибки в организации интерьера? Чего нужно избегать как огня, чтобы не было болезней и несчастий?

РБК-Украина (проект Styler) создало для вас инструкцию, которая поможет не совершать критических ошибок в вашей комнате по учению фэн-шуй.

Беспорядок

Беспорядок - это одна из самых больших ошибок в фэн-шуй! Он не только блокирует поток энергии, но и вызывает чувство перегруженности. Поэтому найдите время, чтобы убрать свой дом от лишних вещей!

Плохое освещение

Убедитесь, что ваш дом хорошо освещен и приятен. Избегайте тусклого или чересчур яркого света, ведь это может снижать энергию пространства. Вы можете добиться этого несколькими способами:

Добавить больше ламп.

Установить набор светодиодных ламп.

Открыть окна для естественного света.

Слишком много зеркал

Зеркала могут быть как полезными, так и вредными в фен-шуй. Слишком много зеркал создают энергетический дисбаланс и могут вызвать тревогу. Лучше всего размещать зеркала стратегически в прихожей или хорошо освещенной комнате.

Нездоровые растения

Растения добавляют свежести и жизни в ваш дом, но если они увядают и погибают, это приводит к негативным последствиям в фэн-шуй. Мертвые растения символизируют истощенную энергию и мешают свежей, чистой энергии входить в ваш дом. Ухаживайте за своими растениями, чтобы они были здоровыми и цветущими.

Мертвые цветы или засохшие растения создают отрицательный фон по фэн-шуй (фото: Unsplash.com)

Неподходящая мебель

Мебель должна соответствовать пространству, в котором она находится. Неправильный размер мебели может блокировать поток энергии и создавать дополнительные проблемы у фэн-шуй. Поэтому всегда проверяйте размеры мебели и убедитесь, что она подходит к комнате.

Плохой вход в дом

Входное пространство - это как приветствие для вашего дома. Оно задает тон, потому что будет внутри. Принципы фэн-шуй диктуют, что вход должен быть гостеприимным, беспорядочным и с четким путем к двери. Это создаст положительный поток энергии для гостей, входящих в ваш дом.

Слишком много цветов (особенно насыщенных)

Цвета - отличный инструмент в фэн-шуй, но использование слишком многих цветов или насыщенных, как черный или красный, может создать дисбаланс. Выберите светлые и яркие цвета, такие как:

Пастельный голубой

Персиковый

Белый

Зеленый

Неправильное размещение предметов искусства

Искусство играет немаловажную роль в энергии вашего дома. Вешайте картины, спокойные, успокаивающие и вдохновляющие. Примеры такого искусства:

Пейзажи природы

Абстрактное искусство

Вдохновенные цитаты и т. д.

Включив искусство, одобренное фэн-шуй, вы создадите более сбалансированную энергию в вашем доме.

Абстрактное искусство - это хорошо, как учит фэн-шуй (фото: Pixabay.com)

Неправильное размещение кровати

Ваша спальня - это важное место для хорошего фэн-шуй в вашем доме. Важно правильно разместить кровать. Профессионалы советуют ставить кровать в "командной позиции", то есть так, чтобы вы могли видеть дверь с кровати, но не прямо напротив нее. Избегайте размещения кровати на линии с окном, поскольку это создает избыточный поток энергии.