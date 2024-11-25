Создана карта "Третьей мировой", которая показывает страны, где будет безопасно в случае ядерного удара Путина

По мере роста напряженности и страха новой мировой войны люди стали все чаще думать о том, где искать укрытие, если Россия перейдет от угроз к реальным запускам ядерных ракет.

Ранее считалось, что Россия ответит своим ядерным арсеналом только в случае атаки ядерной боеголовкой. Однако в последние недели "Безумный Влад", как называют Путина во многих странах, отмечает, что атака с использованием обычного оружия оправдает ядерный ответ.

Большинство аналитиков опасаются, что мишенью безумного лидера станут крупные города - Лондон или Нью-Йорк. При этом есть и такие города, как так или иначе, могут попасть под перекрестный огонь.

Одновременно была создана карта мест, где в случае ядерного удара может быть безопаснее.

Антарктида

Ледяная пустыня может стать одним из самых безопасных мест в случае ядерной войны. Учитывая удаленное расположение в самой южной точке Земли, вряд ли она будет иметь какое-либо стратегическое значение. Кроме того, с 5,4 млн квадратных миль девственной земли есть много места для людей, которые будут искать укрытия. Единственная проблема - в холоде.

Исландия

Потенциально безопасным местом может стать Исландия, которая находится далеко на севере.

Правительство Исландии якобы подписало двустороннее соглашение с Украиной, хотя его поддержка ограничивается финансированием и минимальными перевозками. Остров в значительной степени избежать худших последствий ядерной войны, а осадки от масштабных ядерных ударов потенциально могут достичь берегов Исландии в небольшом количестве.

Новая Зеландия

Страна киви также может предложить укрытие тем, кто хочет уйти от ядерной войны Путина. Согласно Global Peace Index, страна занимает второе место и сохраняет нейтральную позицию по большинству конфликтов.

Другим привлекательным аспектом страны является ее горная местность, обеспечивающая естественную защиту от потенциальных вторжений. А правительство этой страны продемонстрировало поддержку Украине как финансово, так и в исках против России в Международном суде ООН.

Швейцария

Эта страна часто ассоциируется с миром, и это логический выбор для выживания в случае ядерной войны. Сохраняя нейтралитет после Второй мировой войны, ландшафт создает чувство защиты для своих граждан. Помимо своих географических преимуществ, Швейцария также имеет большое количество ядерных хранилищ.

Страна не оказывала помощи ни России, ни Украине, поэтому Путин вряд ли будет воспринимать ее как угрозу. Некоторые даже обвиняли Швейцарию в симпатиях к РФ, потому что правительство заблокировало поставки оружия швейцарского производства, закупленного другими европейскими странами.

Гренландия

Самый большой остров в мире, фактически принадлежащий Дании, вряд ли когда-нибудь станет настоящей мишенью для любой глобальной супердержавы. Кроме того, что остров удален и политически нейтрален, нынешнее население острова составляет всего 56 000 человек.

Индонезия

Индонезия смело заявила, что будет сохранять нейтралитет в глобальных конфликтах, а отец-основатель страны Ахмед Сукарно назвал ее внешнюю политику "свободной и активной". Официальные лица настаивают на позиции независимости по международным делам, ставя прежде всего мир во всем мире.

Тувалу

Остров Тувалу расположен на полпути между Гавайями и Австралией, имеет население всего 11 000 человек. Этот остров имеет слабую инфраструктуру и ограниченное количество природных ресурсов, что делает его нежелательной мишенью для любых агрессоров.

Аргентина

Несмотря на то, что Аргентина участвовала в некоторых конфликтах, в частности, в Фолклендской войне 1982 года, эта южноафриканская страна, скорее всего, переживет голод, который может следовать за ядерным конфликтом. В стране есть большое количество урожаев, и если солнце будет закрыто любыми ядерными частицами, резерва продуктов хватит надолго.

Чили

Южноамериканская страна, охватывающая более 4000 миль и являющаяся домом для различных культур, может облегчить выживание благодаря природным ресурсам. Еще одним бонусом является то, что инфраструктура в Чили считается наиболее развитой во всей Южной Америке.

Фиджи

Остров Фиджи - островное государство, которое находится в 2700 милях от Австралии. Наряду с любым стратегическим значением и армией из 6000 человек нация занимает высокое место в Глобальном индексе мира. Кроме того, большая часть острова также состоит из густых лесов, полезных ископаемых и рыболовных мест.

Южная Африка

Южно-Африканская Республика является важной страной в списке мест, куда следует отправиться в случае Третьей мировой войны. Страна имеет многочисленные источники пищи, плодородные земли и пресную воду, что делает выживание гораздо легче. Кроме того, современная инфраструктура страны может повысить шансы на выживание.

Страны, в которых будет безопасно, если Путин начнет ядерную войну (скриншот)