В вузах Киева рассказали, как обучают студентов в условиях военного положения

Большинство киевских вузов работают в дистанционно-очном формате. Однако у них отличаются подход к организации обучения.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на исследование Государственной службы качества образования Украины.

Так, по данным опроса ведомства, 75% вузов столицы - выбрали смешанный формат обучения. При этом они применили традиционную формулу очно-дистанционного обучения:

занятия по дисциплинам цикла профессиональной подготовки проводятся в аудиториях;

дисциплины цикла общей подготовки - в онлайн-формате с применением синхронного и асинхронного режимов.

Кроме этого, некоторые вузы проводят обучение по комбинированному календарному подходу. То есть, это способ, при котором форматы офлайн и онлайн меняются поочередно с определенной периодичностью.

Также некоторые учебные заведения проводят оффлайн обучение для младших курсов и онлайн -– для старших. Или форма обучения поделена по специальностям. Студенты определенных специальностей учатся оффлайн, а остальные - онлайн.

Возможен и личный подход. Это позволяет обеспечить процесс обучения/преподавания в удобном формате.

"Разнообразие подходов и качественное их применение в организации образовательного процесса указывают на высокую степень адаптивности системы высшего образования и, соответственно, на ее способность к оперативной трансформации и успешному преодолению нынешних вызовов", - сказано в сообщении.

В исследовании ведомства приняли участие 41 руководитель заведений высшего образования, 944 научно-педагогических работника и 1841 соискателей высшего образования.

Опрос проведен 12-19 декабря 2022 года.