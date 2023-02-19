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В вузах Киева рассказали, как обучают студентов в условиях военного положения

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Киев, Воскресенье 19 февраля 2023 00:05
В вузах Киева рассказали, как обучают студентов в условиях военного положения Фото: президент Владимир Зеленский (facebook.com/ntuu.kpi)
Автор: Наталья Кава

Большинство киевских вузов работают в дистанционно-очном формате. Однако у них отличаются подход к организации обучения.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на исследование Государственной службы качества образования Украины.

Так, по данным опроса ведомства, 75% вузов столицы - выбрали смешанный формат обучения. При этом они применили традиционную формулу очно-дистанционного обучения:

  • занятия по дисциплинам цикла профессиональной подготовки проводятся в аудиториях;
  • дисциплины цикла общей подготовки - в онлайн-формате с применением синхронного и асинхронного режимов.

Кроме этого, некоторые вузы проводят обучение по комбинированному календарному подходу. То есть, это способ, при котором форматы офлайн и онлайн меняются поочередно с определенной периодичностью.

Также некоторые учебные заведения проводят оффлайн обучение для младших курсов и онлайн -– для старших. Или форма обучения поделена по специальностям. Студенты определенных специальностей учатся оффлайн, а остальные - онлайн.

Возможен и личный подход. Это позволяет обеспечить процесс обучения/преподавания в удобном формате.

"Разнообразие подходов и качественное их применение в организации образовательного процесса указывают на высокую степень адаптивности системы высшего образования и, соответственно, на ее способность к оперативной трансформации и успешному преодолению нынешних вызовов", - сказано в сообщении.

В исследовании ведомства приняли участие 41 руководитель заведений высшего образования, 944 научно-педагогических работника и 1841 соискателей высшего образования.

Опрос проведен 12-19 декабря 2022 года.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в 2023 году абитуриенты с временно оккупированных территорий смогут поступить в вузы дистанционно.

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Киев студенти дистанционное обучение
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