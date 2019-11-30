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Кинув яйце в Януковича: "стрілець" став високопоставленим чиновником

STYLERПерсони    30.11.2019 - 12:55
Кинув яйце в Януковича: "стрілець" став високопоставленим чиновником
Віктор Янукович і яйце (колаж РБК-Україна)

Дмитро Романюк, який 15 років тому кинув у Віктора Януковича яйце, став високопоставленим чиновником

У 2004 році студент Дмитро Романюк поцілив у екс-президента України Віктора Януковича курячим яйцем. Цей інцидент набув вірусну популярність і породив безліч пародій і навіть ігор. Зараз "стрілець", який є заступником голови Івано-Франківської держадміністрації. Фотографією з ним поділився у Facebook міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Міністр інфраструктури зазначив, що Дмитро Романюк – принциповий і розумний чиновник.

"Герой дня. Пам'ятаєте відео, коли кинули яйце в Януковича? Людина, яка ризикнула таке зробити, – це він, нині заступник голови ОДА в Івано-Франківській області. Дуже світлий, розумний і принциповий. Упевнений, що будемо про нього ще чути, як про ефективного менеджера, значно більше", – написав чиновник.

Кинув яйце в Януковича: &quot;стрілець&quot; став високопоставленим чиновником

Дмитро Романюк став заступник ОДА Івано-Франківська (скріншот: facebook.com)

Кинув яйце в Януковича: &quot;стрілець&quot; став високопоставленим чиновником

Дмитро Романюк та Владислав Криклій (фото: facebook.com)

Варто нагадати, що 23 вересня 2004 року в Івано-Франківську Віктор Янукович став жертвою обстрілу яйцями. Стрільцем виявився 17-річний студент економічного факультету Дмитро Романюк. Від його удару тодішній прем'єр-міністр і кандидат в президенти втратив рівновагу і впав перед камерами.

Помічниця Януковича тоді розповідала пресі, що "її бос під крапельницею" і в нього потрапили "важким тупим предметом".

Дмитро Романюк кинув у Януковича яйце

До речі, вже в 2015 році Романюк очолив Департамент євроінтеграції та розвитку туризму Івано-Франківської обласної держадміністрації.

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