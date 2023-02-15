Сретение Господне: что нельзя делать в праздник, традиции этого дня
Сретение Господне - это христианский праздник, отмечаемый в православии, католицизме и некоторых протестантских конфессиях, в том числе и в лютеранстве. Он установлен в память о знаменательном для христиан событии - встрече (сретении) в Иерусалимском Храме Младенца Иисуса с праведным старцем Симеоном.
Какие традиции этого праздника, что нельзя делать, а также какие приметы - читайте в материале Styler.
История праздника
Праздник появился в IV веке и изначально был днем, завершающим 40-дневный цикл после праздника Богоявления. Сейчас Сретение является одним из двунадесятых праздников: двенадцати важнейших христианских торжеств после Пасхи. Сретение связано с библейским сюжетом о встрече старца Симеона и младенца Христа.
На сороковой день от Рождества Мария и Иосиф пришли из Вифлеема в Иерусалим, чтобы принести младенца Иисуса в храм. В этот же день в храм пришел старец Симеон. По преданию, Ангел предрек ему дожить до встречи с Мессией. В глубинном смысле, Сретение - это встреча всего человечества в лице старца Симеона с Богом.
Считалось, что на Сретение приходятся последние зимние морозы. После праздника не стоит отправляться в дальнюю дорогу на санях и, тем более, переезжать реки. Уезжать в долгую поездку в этот день являлось плохой приметой.
Сретение Господне (фото: wikipedia.org)
На Сретение было принято освещать воду. Она считалась целебной и ценилась наравне с крещенской. Изначально сретенскую воду не носили в храм, а собирали с тающих капающих сосулек.
Сопровождался праздник и народными гуляниями. Женщины пекли блины, которые символизировали солнце.
Главные приметы этого дня
- Поздний приход весны сулило звездное небо и вечерний мороз.
- Оттепель говорила о ранней весне. Ее также пророчил и петух, напившийся воды в этот день.
- Снег, выпавший на Сретение, говорил, что весна будет долгой и дождливой.
- Выглянувшее перед закатом солнце предвещало окончание последних морозов.
Что нельзя делать в этот день
- Как и в большинство великих праздников, в этот день нельзя заниматься физическим трудом, в том числе уборкой и стиркой. Также нельзя работать в огороде и топить баню.
- День стоит провести дома, путешествовать и отправляться в дорогу нельзя.
- Нельзя класть деньги на кухонный стол – таким образом можно прогнать удачу из дома.
- На Сретение, как и в другие церковные праздники, нельзя ругаться и драться.
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