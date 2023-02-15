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Сретение Господне: что нельзя делать в праздник, традиции этого дня

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Среда 15 февраля 2023 06:01
Сретение Господне: что нельзя делать в праздник, традиции этого дня Сретение Господне празднуется 15 февраля (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

Сретение Господне - это христианский праздник, отмечаемый в православии, католицизме и некоторых протестантских конфессиях, в том числе и в лютеранстве. Он установлен в память о знаменательном для христиан событии - встрече (сретении) в Иерусалимском Храме Младенца Иисуса с праведным старцем Симеоном.

Какие традиции этого праздника, что нельзя делать, а также какие приметы - читайте в материале Styler.

История праздника

Праздник появился в IV веке и изначально был днем, завершающим 40-дневный цикл после праздника Богоявления. Сейчас Сретение является одним из двунадесятых праздников: двенадцати важнейших христианских торжеств после Пасхи. Сретение связано с библейским сюжетом о встрече старца Симеона и младенца Христа.

На сороковой день от Рождества Мария и Иосиф пришли из Вифлеема в Иерусалим, чтобы принести младенца Иисуса в храм. В этот же день в храм пришел старец Симеон. По преданию, Ангел предрек ему дожить до встречи с Мессией. В глубинном смысле, Сретение - это встреча всего человечества в лице старца Симеона с Богом.

Считалось, что на Сретение приходятся последние зимние морозы. После праздника не стоит отправляться в дальнюю дорогу на санях и, тем более, переезжать реки. Уезжать в долгую поездку в этот день являлось плохой приметой.

Сретение Господне: что нельзя делать в праздник, традиции этого дняСретение Господне (фото: wikipedia.org)

На Сретение было принято освещать воду. Она считалась целебной и ценилась наравне с крещенской. Изначально сретенскую воду не носили в храм, а собирали с тающих капающих сосулек.

Сопровождался праздник и народными гуляниями. Женщины пекли блины, которые символизировали солнце.

Главные приметы этого дня

  • Поздний приход весны сулило звездное небо и вечерний мороз.
  • Оттепель говорила о ранней весне. Ее также пророчил и петух, напившийся воды в этот день.
  • Снег, выпавший на Сретение, говорил, что весна будет долгой и дождливой.
  • Выглянувшее перед закатом солнце предвещало окончание последних морозов.

Что нельзя делать в этот день

  • Как и в большинство великих праздников, в этот день нельзя заниматься физическим трудом, в том числе уборкой и стиркой. Также нельзя работать в огороде и топить баню.
  • День стоит провести дома, путешествовать и отправляться в дорогу нельзя.
  • Нельзя класть деньги на кухонный стол – таким образом можно прогнать удачу из дома.
  • На Сретение, как и в другие церковные праздники, нельзя ругаться и драться.

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