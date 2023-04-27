Стрелок точно не будет: эти секреты посадки лука помогут вам получить хороший урожай

Конец апреля и май - лучшее время для высадки в грунт многих овощных культур. Именно в этот период огородники пересаживают в землю лук. Порой лук дает стрелки и это огорчает многих огородников.

Какие секреты о посадке лука нужно знать, чтобы он рос хорошо и не давал стрелок - читайте в материале ниже.

Когда можно посадить лук

В первую очередь, нужно дождаться стабильной теплой погоды. Если ночи еще холодные или синоптики прогнозируют заморозки, то отложите посадку лука еще на несколько дней. Оптимальные условия для лука - когда земля уже достаточно прогрелась, а холода уже ушли.

Как высаживать лук

1. Переберите севок и удалите некачественный. Возьмите деревянный или картонный ящик, насыпьте севок и просушите неделю в тепле (до +25 градусов).

2. Растворите в литре воды столовую ложку соли. В этом растворе держите луковицы 3 часа. Соль защищает от гниения и стимулирует создание корней.

3. Луковицы промойте и дайте воде стечь.

4. Полейте грядку для лука. Высаживаем луковицы в теплый грунт (около +20 градусов) и присыпаем землей.

Лук очень любит влагу и тепло. А стрелки появляются, когда растение "боится", что не хватит сил сформироваться. Пока наращивается зеленая масса, лук нужно регулярно поливать.

После полива обязательно распушите землю, чтобы не появилась корка. Недостаток кислорода тоже может вызвать стрелки. А в рыхлом и пушистом грунте луковицам легче будет расти.