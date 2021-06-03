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Андрій Стріхарський організував дитячий турнір з дзюдо в Києві

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Київ, Четвер 03 червня 2021 19:28
Андрій Стріхарський організував дитячий турнір з дзюдо в Києві Фото: нардеп Андрій Стріхарський організував дитячий турнір з дзюдо в Києві (facebook.com / strikharskyi)
Автор: RBC.UA

Народний депутат від фракції "Слуга народу", голова Асоціації дитячо-юнацького спорту Андрій Стріхарський організував чемпіонат Києва з дзюдо для дітей.

Про це Стріхарський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Асоціація дитячо-юнацького спорту, яку я очолюю, організувала та провела чемпіонат Києва з дзюдо серед міст-побратимів серед учасників 10-12 років. Нагородили медалями переможців турніру та вручили подарунки", - зазначив Андрій Стріхарський.

Народний депутат нагадав, що дзюдо є олімпійським видом спорту і він впевнений, що серед нинішніх учасників турніру є майбутні чемпіони, які представлятимуть Україну на майбутніх Олімпійських іграх.

В рамках спортивних заходів Асоціації дитячо-юнацького спорту, яку я очолюю, організували та провели чемпіонат Києва з...

Posted by Андрій Стріхарський on Thursday, June 3, 2021

"Пишаюся чудово підготовленим виступом дітей. Щиро вдячний тренерам, які займаються з дітьми і вкладають у них свою душу задля досягнення найкращих результатів", - сказав Андрій Стріхарський.

За його словами, Асоціація дитячо-юнацького спорту України була створена, щоб популяризувати нові види спорту серед дитячо-юнацького напрямку. Андрій Стріхарський переконаний, що важливо саме на ранньому етапі розвитку закласти у дітей спортивний стрижень, який так потрібен молодому поколінню.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Андрій Стріхарський посприяв будівництву нового стадіону в столиці завдяки залученим інвестиціям.

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