Стріхарський посприяв будівництву стадіону в столиці завдяки залученим інвестиціям

Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Стріхарський разом із головою депутатської фракції СН Давидом Арахамією відкрили спортивний стадіон при Київському інституті інтелектуальної власності і права Національного університету "Одеська юридична академія" у Дарницькому районі Києва.

Про це Андрій Стріхарський повідомив у коментарі журналістам після відкриття стадіону.

На відкритті також були присутні міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, президент Національного університету "Одеська юридична академія" Сергій Ківалов та директор Київського інституту інтелектуальної власності та права Василь Фелик.

За словами нардепа, відкриття цього спортивного комплексу стало знаковою подією не лише для студентів інституту, а й для всіх жителів Дарницького району Києва, які відтепер матимуть можливість займатися спортом цілодобово завдяки новітнім технологіям та спеціальному освітленню.

"Як голова підкомітету з питань захисту інвестицій в об'єкти будівництва Комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, а також як голова Асоціації дитячо-юнацького спорту більше як рік всіляко сприяв будівництву цього масштабного спортивного комплексу. Жодної копійки не було витрачено з державного бюджету на будівництво цього проекту завдяки інвестиціям одного з найбільш соціально-відповідальних забудовників столиці", - заявив Стріхарський.

Політик повідомив, що головною метою ініціаторів проекту стало будівництво найбільшого стадіону в Києві з сучасним акриловим покриттям не лише для студентів інституту та інших вузів, а й для всіх жителів столиці, які могли б займатися такими видами спорту як футбол, баскетбол, великий теніс, легка атлетика не лише вдень, а й вночі.

Сьогодні відбулася визначна подія. Разом із головою депутатської фракції «Слуга народу» у Верховній Раді України Давидом... Posted by Андрій Стріхарський on Friday, May 28, 2021

"І лише завдяки спільним зусиллям представників влади, громадськості та бізнесу нам вдалося реалізувати цей масштабний проект задля нашої молоді та всіх жителів столиці. Цей спортивний комплекс може скласти конкуренцію кращим спортивним стадіонам столиці", - зауважив Стріхарський.

Під час церемонії відкриття стадіону Андрій Стріхарський був нагороджений орденом "За заслуги" 3 ступеня Національного університету "Одеська юридична академія" за активну участь у популяризації спорту та вихованні студентської молоді.

"Наша команда політичної сили "Слуга народу" робить все для того, щоб створити найкращі умови нашим дітям та молоді для занять спортом. Адже це дасть можливість виховувати здорову та міцну націю. Впевнений, що завдяки нашим спільним зусиллям молодь віддаватиме перевагу заняттям спортом на цьому стадіоні, що сприятиме зміцненню їхнього здоров’я", - наголосив Стріхарський.