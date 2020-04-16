Страсна п'ятниця 2020: що категорично не можна робити в цей день

Страсна п'ятниця - найбільш траурний день для християн (колаж: РБК-Україна)

Страсна п'ятниця у 2020 році випадає на 17 квітня за східним календарем

Страсна п'ятниця 2020 приурочена до найбільш сумного і трагічного дня для всіх християн - розп'яття Ісуса Христа на горі Голгофа під Єрусалимом. Не дивно, що віруючі проводять цей день в скорботі, молитвах і строгих обмеженнях. Що категорично не можна робити 17 квітня - в матеріалі Styler.

Велика п'ятниця є п'ятим днем на Страсному тижні, його відзначають за два дні до Великодня - дня воскресіння Спасителя.

Що категорично не можна робити в цей день

П'ятниця перед Великоднем - найсуворіший день для тих, хто поститься. В цей день не можна їсти взагалі нічого, окрім хліба та води, та й то - тільки після символічного виносу Плащаниці під час вечірньої служби в церкві. Алкоголь вживати суворо заборонено.

У цей день християни тужать за стражданням Христа, яких він зазнав по дорозі на Голгофу і під час страти. Тому суворо заборонено веселитися.

Все прибирання потрібно завершити в Чистий четвер - прати, прасувати, шити, готувати і прибирати в цей день не можна. Також заборонені роботи на землі - сіяти та саджати що-небудь не можна.

Не можна стригтися, торкатися до гострих металевих предметів. Не можна різати навіть хліб.

Не можна проводити хрестини і вінчання, а якщо у вашій родині на цей день випадає яке-небудь свято - день народження, річниця, захід краще перенести.

Не можна лаятися, лихословити, сперечатися і з'ясовувати відносини.

Виняток з правил

Хоча в цей день не можна готувати, паски випікати можна. Церква не накладає заборони на приготування пасок у Страсну п'ятницю, але із застереженням, що це не стане відволікати від молитов і служб.

Повір'я на Страсну п'ятницю

Наші предки вірили, що людина, яка протягом трьох років суворо поститися з четверга на п'ятницю, отримає попередження про свою смерть за три дні до неї.

Хліб заведено розламувати руками, тому що до гострих предметів торкатися не можна.

Існує повір'я, що якщо вживати алкоголь у цей день, може з'явитися алкогольна залежність.

Раніше ми писали, про головні прикмети, обряди, традиції і заборони Чистого четверга.