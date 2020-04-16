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Українців чекає найскорботніший день у році: як його провести

STYLERЖиття    16.04.2020 - 13:49
Українців чекає найскорботніший день у році: як його провести
Страсна п'ятниця (фото: pixabay.com)

У 2020 році Страсна п'ятниця випадає на 17 квітня

Страсна п'ятниця у 2020 році випадає на 17 квітня. Це день також носить назву Великої п'ятниці. Християни завжди згадують страшні події, про які розповідається в Євангелії, це страждання і смерть Ісуса Христа. Читайте в матеріалі Styler про головні традиції Страсної п'ятниці 2020.

У Біблії сказано,що Ісуса Христа засудили за те, що він нібито підбурював до бунту людей. Він був засуджений до страти. У Страсну п'ятницю церква згадує про страждання Христа, його страшні муки і смерть. Сама страта була жахливою, а ті страждання, які відчував Ісус - важко описати.

Померши душею син божий Ісус Христос зійшов у пекло і звільнив всіх праведників. Після гріхопадіння перших людей, Адама і Єви, всі померлі потрапляли в пекло. Ворота раю були зачинені і для грішників, для праведних. Христос помер на хресті за людей і спокутував тим самим їх гріхи.

У Страсну п'ятницю віруючим по можливості потрібно відвідати церковну службу, так як там йде літургія, але в Україні через карантин це можна буде зробити, подивившись службу по телевізійних каналах. Вони будуть транслювати богослужіння.

Вранці під час служби в храмі читають фрагменти з Євангелію, де говориться про суд і розп'яття Христа. Близько 14:00 відбувається Винос Плащаниці: плат із зображенням тіла Ісуса Христа поміщають в центрі храму. Це символ смерті сина Божого.

Увечері в Страсну п'ятницю відбувається Чин Поховання. Також відбувався хресний хід.

У найскорботніший день віруючі тримають дуже строгий піст. Деякі голодують до виносу Плащаниці.

В цей день краще не відвідувати розважальні заходи, не можна лаятися і злитися, лихословити і сміятися.

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