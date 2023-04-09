Страстный понедельник 2023: что строго запрещено делать, чтобы не было беды

С понедельника, 10 апреля начинается Страстная неделя, которая 16 апреля завершится самым большим христианским праздником в православном календаре - Пасхой. Этот день называется Великим или Страстным понедельником, и имеет свои запреты и традиции.

Что нельзя и можно делать в первый день Страстной недели - узнайте ниже из материала Styler.

Что строго запрещено делать в Великий понедельник

В понедельник, как и всю Страстную неделю следует избегать громкого веселья, пения, танцев, развлечений, употребления алкоголя. Не стоит в этот день устраивать застолье - если какое-то событие, например, день рождения, выпадает на этот день, лучше перенести празднование на потом.

Так же не следует принимать дома гостей или самим ходить в гости. Этот день следует посвятить дому, своей семье.

Если вы соблюдаете пост, с 10 апреля он становится еще строже. В этот день следует питаться по принципам сухоядения, то есть допускается постный хлеб, сырые овощи, фрукты. Молочные, мясные продукты, яйца, алкоголь, запрещены.

Конечно же, не стоит ссориться, конфликтовать, завидовать, желать кому-то зла, обижаться - даже мысленно. Голова в этот день должна быть "светлой".

Запрещено ходить на кладбище, поминать умерших. Также нельзя жениться и венчаться.

Главное сегодня - не лениться, ведь скоро Пасха, и стоит подготовить свой дом, двор к встрече светлого праздника.

Что нужно сделать в этот день

В понедельник принято начинать убирать в домах, дворах, делать мелкий ремонт. Можно закупиться продуктами к Пасхе.

Следует сходить в баню или хорошенько искупаться дома.

Во время уборки нужно вынести весь хлам, мусор, поломанные вещи из дома и двора.

Особое внимание следует уделить мытью окон, поскольку встречать Пасху с немытыми окнами – плохой знак.

Можно в понедельник заняться огородом, если разрешает погода. Все посаженное и посеянное в понедельник даст хороший урожай в перспективе.

Что значит Великий понедельник в христианстве

В понедельник верующие вспоминают евангельский рассказ о дереве смоковнице. Согласно преданию, Христос проклял дерево, поскольку оно, хоть и покрыто зелеными листьями, было бесплодным. Дерево тотчас засохло на глазах у учеников Христа.

Это предание имеет глубокое нравственное значение: каждый миг человек должен быть готов к встрече с Богом, чтобы не оказаться пустым и бесплодным.