Что можно есть в Страстную неделю: календарь питания

Страстная неделя - последняя неделя Великого поста перед светлым праздником Пасхи. На эти дни приходятся самые строгие запреты и ограничения. Многие из них касаются именно приема пищи.

Что можно есть по дням в Страстную неделю - читайте в материале Styler.

Что такое Страстная неделя

Страстная неделя или Страстная седмица - это последняя неделя Великого поста. В Украине она выпадает с 9 по 16 апреля. У христиан западного обряда Пасха в этом году раньше - 9 апреля, соответственно, Страстная неделя длится с 3 по 9 апреля.

Эти дни посвящены воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа, его распятии и воскрешении. Каждый день имеет особое значение.

Как правильно питаться в Страстную неделю по дням

Категорически во время поста запрещены такие продукты:

мясо

яйца

молоко

творог

сыр

сливочное масло

сметана

В целом - любая пища животного происхождения. В этот список также попадает сало, курица. В некоторые дни есть исключения и можно есть рыбу.

Вербное воскресенье. Кроме растительной пищи с подсолнечным маслом, можно есть рыбу и выпить немного вина.

Великий понедельник. В этот день можно питаться пищей растительного происхождения, но без жиров. Многие христиане чередуют сухоядение с горячими блюдами. Можно есть каши, овощи, орехи, сухофрукты, грибы.

Великий вторник (Благовещение Пресвятой Богородицы). В меню можно использовать крупы, растительную пищу, подсолнечное масло и немного отварной рыбы. Также разрешен хлеб и мед.

Великая среда. Весь рацион должен состоят из растительной пищи без жиров. Можно есть орехи, сушеные грибы, сухофрукты.

Великий четверг. Можно есть растительную пищу без подсолнечного или другого растительного масла.

Страстная пятница. В этот день верующие полностью воздерживаются от пищи до выноса Плащаницы. Можно пить воду, а вечером - съесть немного хлеба.

Великая суббота. Можно есть хлеб, сырые овощи и фрукты, мед, орехи и выпить немного вина. А вот от других видов пищи придется воздержаться.

Светлое Воскресенье (Пасха). После утренней службы можно разговеться. На завтрак обычно подаются яйца, паска, колбаса и масло - из освященной в церкви корзинки.

Как правильно составить рацион

По нечетным дням (понедельник, среда, пятница, воскресенье) - можно есть только фрукты, овощи, черный хлеб, так как в эти дни допускается только сухоядение.

По четным дням (вторник, четверг, суббота) - можно есть овощные супы, каши и тушеные овощи. В некоторые дни в горячие блюда можно добавлять растительные жиры. Придать этим блюдам вкус помогут специи.

Верующие в Страстную неделю обычно питаются один раз в день - по вечерам.

Что входит в список продуктов растительного происхождения

картофель

морковь

капуста любого вида

свекла

перец

кабачки

баклажаны

лук

зелень

грибы

сухарики

сушеные и свежие фрукты

цукаты

орехи

фасоль, горох и другие бобовые

компоты

варенье и джемы

кисель

растительное молоко

чай, кофе

разрешаются и постные сладости - халва, черный шоколад, мед, козинаки, орехи

Важно! Соблюдать все правила Великого поста рекомендуется только в том случае, если вы хорошо себя чувствуете и нет никаких противопоказаний.

Кому можно не соблюдать Великий пост