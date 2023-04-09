Страсний понеділок 2023: що суворо заборонено робити, щоб не було лиха
Від понеділка, 10 квітня починається Страсний тиждень, який 16 квітня завершиться найбільшим християнським святом у православному календарі - Великоднем. Цей день називається Великим, або Страсним понеділком, і має свої заборони і традиції.
Що не можна і можна робити в перший день Страсного тижня - дізнайтеся нижче з матеріалу Styler.
Що суворо заборонено робити у Великий понеділок
У понеділок, як і увесь Страсний тиждень варто уникати гучних веселощів, співів, танців, розваг, вживання алкоголю. Не варто в цей день влаштовувати застілля - якщо якась подія, наприклад, день народження, випадає на цей день, краще перенести святкування на потім.
Так само не слід приймати вдома гостей, або самим ходити в гості. Цей день варто присвятити дому, своїй родині.
Якщо ви дотримуєтеся посту, із 10 квітня він стає ще суворішим. В цей день варто харчуватися за принципами сухоїдіння, тобто допускається пісний хліб, сирі овочі, фрукти. Молочні, м'ясні продукти, яйця, алкоголь, заборонені.
Звісно ж не варто сваритися, конфліктувати, заздрити, бажати комусь зла, ображатися - навіть подумки. Голова в цей день має бути "світлою".
Заборонено ходити на цвинтар, поминати померлих. Так само не можна одружуватися і вінчатися.
Головне сьогодні - не лінуватися, адже скоро Великдень, і варто підготувати свій дім, двір до зустрічі світлого свята.
Що треба зробити у цей день
- В понеділок принято починати прибирати в оселях, дворах, робити дрібний ремонт. Можна закупитися продуктами до Великодня.
- Варто сходити в лазню або добряче викупатися вдома.
- Під час прибирання треба винести весь непотріб, сміття, поламані речі з дому й двору.
- Особливу увагу варто приділити миттю вікон, оскільки зустрічати Великдень з немитими вікнами - поганий знак.
- Можна в понеділок зайнятися городом, якщо дозволяє погода. Все посаджене і посіяне в понеділок дасть хороший урожай у перспективі.
Що значить Великий понеділок у християнстві
У понеділок віряни згадують євангельську розповідь про дерево смоковницю. Згідно з переказами, Христос прокляв дерево, оскільки воно, хоч і вкрите зеленим листям, було безплідним. Дерево тієї ж миті засохло на очах у учнів Христа.
Цей переказ має глибоке моральне значення: кожну мить людина повинна бути готова до зустрічі з Богом, щоб не виявитися порожньою і безплідною.
Раніше ми писали також, що можна їсти у Страсний тиждень.
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