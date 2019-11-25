Микола Кулеба з дітьми потрапив у страшну аварію: що відомо про його родину

Микола Кулеба (фото: УНІАН)

Микола Кулеба потрапив у страшну ДТП на Київщині

Микола Кулеба, уповноважений з прав дитини, потрапив у страшну ДТП у селі Чабани Київської області. Зараз за життя його старшого сина Тимофія борються медики у Феофанії, а 10-річний Єлисей знаходиться в "Охматдиті". Що відомо про сім'ю дитячого омбудсмена - в матеріалі Styler.

Стан самого омбудсмена вдалося стабілізувати, але він отримав численні травми: перелом ребер, пневмоторакс, струс мозку та закрита черепно-мозкова травма.

Микола Кулеба разом з дружиною Наталією виховують чотирьох дітей: трьох синів - Тимофія, Давида і Єлисея, а також дочку Лею.

Старший син Тимофій закінчив КНУ імені Тараса Шевченка, після чого деякий час працював в Інституті журналістики. Зараз молодий чоловік працює у веб-студії в Києві. Компанія спеціалізується на розробці сайтів і seo-просуванні.

Тимофій Кулеба (фото: facebook.com)

Варто відзначити, що раніше у ЗМІ була інформація про те, що старшому синові Миколи Кулеби, який в реанімації без свідомості, 19 років. Але той факт, що хлопець встиг закінчити вуз і працює, говорить про те, що він старший.

21-річна Лея закінчила Київський інститут музики імені Глієра по спеціальності естрадний вокал. Зараз дівчина навчається в КНУ театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого.

Лея Кулеба працювала оператором колл-центру "Врятуємо Україну", а також офіціанткою в ресторані міста Вишневе. Також вона брала участь у постановці трьох мюзиклів, пише сценарії і займається режисурою. Крім того, донька Миколи Кулеби бере участь в музичній групі.

Лея Кулеба (фото: facebook.com)

Дружина Миколи Кулеби Наталя в соціальних мережах багато пише про церкву і допомогу людям. Судячи з усього вона входить до однієї з євангельських церков. Наталія відзначена на публікаціях церкви "Філадельфія" і "Добра звістка".

Наталія Кулеба (фото: facebook.com)

Наталія і Микола Кулеба в товаристві друзів і дітей (фото: facebook.com)