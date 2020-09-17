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Українським школярам продають зошити з Красною площею: розгорається скандал

Рівне, Четвер 17 вересня 2020 21:59
Українським школярам продають зошити з Красною площею: розгорається скандал
Українським школярам продають зошити з Червоною площею (фото: УНІАН)
Автор: Світлана Мащенко

У Рівному можна придбати зошити із зображенням столиці Росії

В одному з магазинів Рівного жінка купила зошит із зображенням центру Москви. На обкладинці красувався Собор Василя Блаженного, який стоїть на Красній площі.

Фото неприємної знахідки на прилавку магазину з'явилося на сторінці Facebook Блогу "Знай більше".

"Купувала дітям зошити в "Кнопці" і натрапила на Червону площу. Майже 7 років війни... А ззаду український алфавіт і напис, що в закладах освіти з радянською символікою і кремлівською площею дозволяється використання", - підписані скандальні фото.

Українським школярам продають зошити з Красною площею: розгорається скандал

Українським школярам продають зошити із зображенням Красної площі (фото: facebook.com/Блог-Знай-більше)

Цікаво, що в асортименті зошитів цього ж виробника інших столиць світу не було.

Виробник даної продукції Товариство з обмеженою відповідальністю "Тетрада". Зазначено, що центральний офіс знаходиться в Тарасівці під Києвом.

Українським школярам продають зошити з Красною площею: розгорається скандал

Українським школярам продають зошити з картинками Москви (фото: facebook.com/Блог-Знай-більше)

"Невже підприємці не бачили, що замовляють для своїх покупців і чому так безвідповідально до цього поставилися? Чи може свідомо роблять рекламу країни-агресора?" - обурилися автори публікації.

Раніше ми писали, що у Вінниці знайшли зображення Путіна в несподіваному місці.

Також повідомлялося, що в Кривому Розі продавщиця вигнала відвідувача через українську мову і назвала ЗСУ "вбивцями".

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