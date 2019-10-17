Стояв біля витоків Руху: в Києві помер почесний гетьман Українського козацтва

Володимир Мулява помер у Києві у віці 82 років (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Видатний військовий і політичний діяч Володимир Мулява помер у віці 82 років

У Києві помер вчений, генерал-майор ЗСУ, народний депутат України II скликання Володимир Мулява, який був одним з творців Міністерства оборони України. Почесний гетьман Українського козацтва помер на 83 році життя. Про це йдеться в повідомленні 16 жовтня на сайті громадської організації Спілка офіцерів України.

За свій внесок в розвиток Української держави Володимир Савелійович був нагороджений Орденом Святого рівноапостольного князя Володимира Великого (1998, УПЦ КП) орденом "Хрест Українського козацтва (з мечами)", відзнаками "Золотий хрест за особливі заслуги", "Золотий хрест з тризубом", Бронзової і Золотий Шевченківським медалями; Офіцерським хрестом з мечами (СОУ) Хрестом Союзу українських вояків у Канаді; орденом "За заслуги" III ступеня (1999), відзнакою Президента України - Хрест Івана Мазепи" (2010).

Володимир Мулява (фото: kozatstvo.net.ua)

Володимир Савелійович був кандидатом філософських наук, членом Української всесвітньої координаційної ради, членом президії Товариства "Україна-Світ".

"Ми висловлюємо свої щирі співчуття всім членам родини Володимира Савелійовича Мулявы. Добра пам'ять про видатного українця, члена Спілки офіцерів України Володимира Муляве назавжди збережеться в наших серцях", - йдеться в повідомленні голови організації полковника Олександра Саська.

Володимир Мулява народився 12 вересня 1937 року в Кіровоградській області. Закінчив Київський державний університет ім. Т.Шевченка та аспірантуру кафедри філософії Київського університету ім. Т. Шевченка.

Володимир Мулява (фото: officers.org.ua)

Працював доцентом кафедри філософії Вінницького педагогічного інституту, написав дисертацію "Людина в індивіді: національне як реалізація людського роду в індивіді", звинувачували в "українському буржуазному націоналізмі", зазнав переслідувань з боку компартійних органів, вийшов з членів КПРС, взяв участь у створенні Народного Руху України, в 1989 році був заступником голови секретаріату Народного Руху, з жовтня 1990 року - заступником голови Ради колегій НРУ.

У 1991 році був головою організаційного комітету 1-го з'їзду Спілки офіцерів України. З грудня 1991 по листопад 1993 року був начальником соціально-психологічної служби, членом колегії Міністерства оборони України.

З листопада 1993 року по липень 1995 року Володимир Савелійович був помічником міністра оборони зв'язків з громадськими організаціями, партіями і рухами. З жовтня 1992 по 1998 роки був гетьманом Українського козацтва.

Володимир Мулява (фото: vn.depo.ua)

На парламентських виборах 1994 року був обраний народним депутатом Верховної Ради України II скликання від Калуського виборчого округу № 197 Івано-Франківської області. Був членом Комітету з питань оборони і безпеки, входив до складу депутатської групи "Конституційний центр".

Володимир Мулява - автор понад 100 праць з питань соціальної психології військовослужбовців, українознавства та розвитку сучасного козацтва.