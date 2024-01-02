Супруги случайно нашли тайную комнату в своем 200-летнем доме: в чем ее секрет

В Нью-Йорке мужчина и женщина, проживающие в доме с 200-летней историей, случайно обнаружили тайную комнату, которая их очень заинтересовала. Но узнать, что скрывает эта комната, было непросто.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу супругов, которую они ведут под ником mysteeipong.

Как мужчина и женщина нашли тайную комнату

Все произошло случайно. В доме начала протекать труба, поэтому мужчина решил ее починить. Оказалось, что вода идет со стены, которая выглядела как замурованная дверь. И тогда супруги начали пытаться узнать, что же за кирпичом.

Они пришли к выводу, что в их доме есть жуткая тайная комната. Мужчина применил инструменты, чтобы разобрать кирпичную стену. Но у него ничего не получалось.

Тайная комната в доме (скриншоты)

Впрочем, со временем стену удалось пробить. Мужчина сумел сделать небольшое отверстие и заглянул в него. Там он ничего не увидел.

Странная замурованная комната в старом доме (скриншоты)

Это вынудило женщину, которая все время снимала попытки супруга разрушить загадочную стену, начать искать информацию. Она выяснила, что у ее дома может быть подземный тоннель.

Недалеко от дома расположена железнодорожная станция, поэтому супруги думают, что тайная комната может быть очень интересной для историков. Они не планируют останавливаться и хотят разрушить стену, чтобы увидеть, что скрывается за ней.