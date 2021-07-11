Стоматологи дали остаточну відповідь, чи шкодить жуйка зубам

Цікаво, що рекомендують використовувати жувальну гумку для здоров'я зубів саме стоматологи, повідомляє сайт виробника засобів гігієни для рота.

При цьому вони попереджають - часто жувати жуйку, особливо якщо ви голодні, не можна.

"Жувальна гумка має масу плюсів, включаючи можливість швидко освіжити подих і видалити залишки їжі. Однак позитивний вплив швидко закінчується, якщо людина часто жує жуйку, особливо на голодний шлунок", - розповідають лікарі.

У чому переваги жувальної гумки

Допомагає скинути вагу. Як з'ясували деякі дослідники, жування жуйки прискорить обмін речовин на 19%. Справа в тому, що в процесі жування мозок отримує сигнал про ситість. Таким чином вдається уникнути занадто частих перекусів і зайвих калорій.

Покращує довгострокову пам'ять. Постійне жування дійсно погіршує короткочасну пам'ять, проте робить позитивний вплив на довготривалу. Вчені з'ясували, що жування допомагає людині сконцентруватися. Так, учасники експерименту, що жують жуйку, протягом більш тривалого часу могли виконувати складні завдання.

Допомагає зубам. Стоматологи кажуть, що жування жуйки протягом 10-15 хвилин після їди допоможе запобігти руйнуванню зубів. А додатковий масаж ясен допоможе уникнути такої проблеми, як пародонтоз.