Стоматологи дали окончательный ответ, вредит ли жвачка зубам

Жевательная резинка, или как мы привыкли ее называть, жвачка, оказывается полезна для зубов. Врачи рекомендуют использовать ее в качестве дополнительного средства для гигиены ротовой полости.
Чем полезна жвачка для наших зубов и не только - читайте ниже в нашем материале.
Интересно, что рекомендуют использовать жевательную резинку для здоровья зубов именно стоматологи, сообщает сайт производителя средств гигиены для рта.
При этом они предупреждают - часто жевать жвачку, особенно если вы голодны, нельзя.
"Жевательная резинка имеет массу плюсов, включая возможность быстро освежить дыхание и удалить остатки пищи. Однако положительное воздействие быстро заканчивается, если человек часто жует жвачку, особенно на голодный желудок", - рассказывают врачи.
Помогает сбросить вес. Как выяснили некоторые исследователи, жевание жвачки ускорит обмен веществ на 19%. Дело в том, что в процессе жевания мозг получает сигнал о сытости. Таким образом удается избежать слишком частых перекусов и лишних калорий.
Улучшает долгосрочную память. Постоянное жевание действительно ухудшает кратковременную память, однако оказывает положительное влияние на долговременную. Ученые выяснили, что жевание помогает человеку сконцентрироваться. Так, участники эксперимента, жующие жвачку, в течение более длительного времени могли выполнять сложные задачи.
Помогает зубам. Стоматологи говорят, что жевание жвачки в течение 10-15 минут после еды поможет предотвратить разрушение зубов. А дополнительный массаж десен поможет избежать такой проблемы, как пародонтоз.
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