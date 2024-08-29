Стоматолог рассказала, что нужно сделать после приема пищи, чтобы зубы были здоровыми
Каждый человек после приема пищи должен делать определенную вещь, чтобы сделать зубы белыми, избежать неприятного запаха и уменьшить появление кариеса. Такое простое действие займет несколько секунд и принесет большую пользу.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу лондонского стоматолога Шаади Манучехри.
Что делать после еды
По словам врача, после того как вы поели, выпили кофе/чаю, очень важно выпить воду. Это поможет очистить полость рта от остатков пищи.
"Это также гарантирует, что ваше тело производит нужное количество слюны, чтобы иметь возможность гораздо быстрее очищать все", - рассказала она.
В повседневной жизни не слишком практически постоянно держать при себе запасную зубную щетку и пасту. Однако людям не рекомендуется превышать стандартное количество чистки зубов.
Если часто чистить зубы, то вы фактически изнашиваете свою эмаль и десну. Вам не нужно чистить зубы больше двух раз в день по две минуты.
Вы можете просто выпить воды, если вы действительно хотите немного освежиться. Важно не чистить зубы абразивной щеткой, потому что это может причинить вред.
Лучший способ следить за здоровьем полости рта - планировать регулярные осмотры у своего стоматолога. Обычно дважды в год стоматолог может помочь вовремя выявить проблемы.
Важно, если проблемы игнорировать, то они могут привести к повреждениям, которые труднее или даже невозможно исправить.
Какая пища вредит зубам
Продукты, содержащие сахар, не добавят здоровья вашим зубам. Но есть и другие продукты, которые следует исключить из рациона:
- газированная вода - даже обычная простая вода содержит высокий уровень кислоты, а сладкие газированные напитки еще и большое количество сахара. После употребления такой воды следует прополоскать рот водой, а через час почистить зубы
- жевательная резинка нанесет вред, поэтому следует избегать ее
- чипсы, сухарики, хлопья и печенье оказывают негативное влияние на состояние зубов. Эта еда способна прилипать к их поверхности. После ее употребления следует тщательно чистить зубы
- шоколад - если вы регулярно чистите зубы, шоколад вам не навредит
- твердые леденцы - хотя они не так сильно прилипают к зубам, как ириски, но находятся во рту гораздо дольше, создавая постоянную сладкую среду во рту. Особенно плохо, если эти конфеты с лимонной кислотой - это дополнительный фактор риска
Ранее мы сообщали, что стоматологи могут сказать о вашем здоровье просто при осмотре зубов.
Также мы писали, чем опасно отбеливание зубов дома.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.