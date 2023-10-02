Стоматолог рассказал, какие зубные пасты категорически нельзя покупать украинцам

Люди очень часто идут на поводу у маркетинга и рекламы, поэтому бессознательно и безответственно подходят к выбору тех или иных вещей. И зубные пасты не стали исключением.

Какие пасты категорически нельзя покупать украинцам

Как говорит Стремский - все мы стремимся иметь идеально белые зубы. А маркетинг как раз на это и давит. Но создавая названия, от которых нужно бежать, с добавлением "ULTRA white", "3D white", "SUPER white" - производители не объясняют, как работает этот загадочный механизм для отбеливания зубов.

В чем секрет отбеливающих компонентов зубных паст

Основной секрет отбеливающих паст заключается в их абразивности (RDA). Чем он выше, тем агрессивнее будет вредить поверхности эмали.

Кто-то может отметить, что некоторые производители добавляют в свои продукты пищевые красители, такие как диоксид титана, но, к сожалению, сильного эффекта это не дает. К тому же с августа этого года его запрещают во всех европейских странах, потому что он вызывает рак.

Какие зубные пасты категорично нельзя покупать (фото: Freepik)

Какие компоненты являются стопом для покупки зубной пасты

Пасты, содержащие такие компоненты, как PEG-8, SLS, парабены, пропилен гликоль, никогда не должны находиться в вашей ванной комнате.

Правда, современные производители стали настолько хитрыми, что заменяют страшные и странные слова более новыми и непонятными, которые не то что обычным покупателям, но даже стоматологам бывает сложно обнаружить”, - отметил стоматолог.

Совет от стоматолога

"Выбирайте пасту среди тех, где показатель RDA находится в районе 70-100 (но следует заметить - с чувствительными зубами есть свои особенности) 120 - это уж точно не о здоровье", - отмечает Стремский.