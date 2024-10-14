Ученые обнаружили "дикое количество вирусов" на зубных щетках: что известно

Ученые из Северо-Западного университета в США обнаружили "абсолютно дикое" количество вирусов, обитающих в душевых кабинах и щетинках зубных щеток.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Science Alert.

Какие вирусы могут жить на зубных щетках?

Некоторые из обнаруженных микроорганизмов совершенно новые для науки. Хотя эта новость может заставить вас побежать в ванную комнату, чтобы выбросить зубную щетку и почистить душ, присутствие вирусов на наших вещах не обязательно неожиданно или вредно для нашего здоровья.

Такие микробы, как бактерии, грибы и вирусы, живут в любой среде, созданной человеком. В данный момент они практически имеют права сквотера.

Даже когда мы очищаем поверхности, они неизбежно поворачиваются. Вот почему стоматологи и врачи советуют регулярно менять зубную щетку и чистить ванную, чтобы остановить неконтролируемый рост микроорганизмов.

Но определенное количество влияния неминуемо, поэтому жизненно важно понимать, с какими микробами мы чаще всего сталкиваемся.

Хотя большинство из нас знают, что бактерии скрываются практически на каждой поверхности, которую мы можем увидеть, о прилипающих к поверхностям вирусах известно не так много, даже среди ученых.

На самом деле, только после того, как исследователи в США проанализировали бактерии на душевых воронках и зубных щетках, другая команда с теми же авторами продолжила исследование вирусов.

"Мы обнаружили много вирусов, о которых мы знаем очень мало, и многие другие, которых мы никогда раньше не видели. Удивительно, сколько неиспользованного биоразнообразия вокруг нас", - рассказала микробиолог Эрика Хартманн.

Чтобы узнать больше о взаимодействии бактерий и вирусов в ванных комнатах, Хартманн и ее коллеги проверили геномы микробных сообществ, обитающих на 96 душевых воронках и 34 зубных щетках.

В своих поисках авторы идентифицировали многочисленные бактериофаги, являющиеся вирусами, которые инфицируют бактериальные клетки и размножаются в них.

В частности, команда обнаружила вирусные сообщества - они же виромы, живущие на зубных щетках и душевых насадках, совсем не похожие друг на друга.

На зубной щетке обнаружили большее разнообразие вирусов, чем находившиеся в душе.

Учитывая, что некоторые вирусы предпочитают поедать определенные бактерии, логично, что виромы будут отличаться в этих двух средах ванной комнаты.

В то время как бактерии на зубных щетках, как правило, происходят из человеческого рта, находящиеся на душевых воронках происходят из окружающей среды, а некоторые являются известными патогенами в городской воде.

Текущее исследование является лишь небольшим свидетельством, но оно обнаружило, что некоторые из этих вирусов и их бактерии могут быть опасны для здоровья человека, если они размножатся.