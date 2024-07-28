7 продуктов, которые сильно окрашивают зубы

Здоровье зубов в целом зависит от того, что человек ест. Даже здоровые и полезные продукты питания могут по-разному влиять на цвет и качество зубной эмали. Следует знать, какие продукты красят зубы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online .

Кофе

Именно этот популярный напиток возглавляет список пищевых красителей, благодаря которым появилась услуга отбеливания зубов. Кофе - настоящий враг зубной эмали из-за высокого содержания тяжелых углеводов, какао-масла и сахара.

Чай

Черный чай не менее вреден для зубов, чем кофе. Все сорта чая по-своему оказывают негативное влияние на зубы. В нем содержится большое количество танинов (дубильных веществ), способствующих образованию налета на зубной эмали. Эти вещества могут вызвать изменение цвета зубов.

Томатный соус

Стоматолог Дерек Чанг рассказал, что томатный соус может изменить цвет зубов. Это связано с тем, что он одновременно обладает высокой кислотностью и высокой пигментацией. А это повреждает защитные слои зубов и позволяет цвету проникнуть внутрь.

Белое вино

Все знают, что красное вино может легко покрасить зубы, но не все отдают себе отчет в том, что белое вино также может представлять проблему. На самом деле любой алкогольный напиток может привести к изменению цвета, поскольку его кислотность разъедает эмаль на поверхности зубов.

Кислотность белого вина может сделать зубы более мягкими. Сахар в алкоголе может усугубить проблему, еще больше повредив эмаль и позволив бактериям проникнуть.

Куркума

Куркума может испачкать одежду или столешницу, а также легко окрасить зубы ярко-желтым оттенком.

Если добавить куркуму в коктейль, то неоново-желтый цвет настолько пигментирован куркумы, что может окрасить зубы в ярко-желтый цвет.

Ягоды

Ягоды полны витаминов и антиоксидантов и являются одними из самых здоровых продуктов. Однако, несмотря на то, что ягоды полезны для здоровья. Они также плохие для зубов из-за высокого уровня пигментации, которая может оставлять пятна.

Черника окрашивает зубы в синий цвет, а малина может окрашивать в красный.

Сочетание натуральных цветов ягод и большого количества сахара в них может стать причиной желтизны зубов. Ягоды приклеиваются к зубной эмали, создавая специфическую пленку. Следует ограничить употребление вишни, чернику, клюкву, голубику, малину и ежевику.

Лучше полностью не отказываться от этого суперпродукта. Вместо того чтобы исключать ягоды из своего рациона, можно наслаждаться ими без последствий, выпивая воду между едой и чистить зубы.

Курение

Отказ от курения может снизить риск рака, укрепить здоровье сердца, улучшить дыхательную способность и многое другое.

Курение сигарет очень вредно для зубов и может выкрасить их в желтый цвет.

Это происходит из-за никотина, смолы и токсичных химикатов, содержащихся в сигаретах.