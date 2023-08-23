6 признаков того, что вам нужно срочно к стоматологу
Поддержание здоровья полости рта имеет большое значение для состояния организма. Регулярные визиты к стоматологу помогут выявить проблемы, игнорирование которых может привести к серьезным осложнениям.
В каких случаях нужно немедленно идти к стоматологу, пишет Mouth healthy.
Боль и дискомфорт в полости рта
Если вы испытываете боль или другие неприятные ощущения в полости рта - это может являться сигналом о серьезных проблемах. Боль может указывать на наличие кариеса и воспалительных процессов.
Не стоит ждать, пока боль усилится - необходимо поскорее обращаться к стоматологу.
Кровоточивость десен
Если десны стали отечными или начали кровоточить при чистке зубов, это может быть признаком начальной стадии пародонтита или гингивита. Это заболевание связано с воспалением десен.
Запишитесь на прием, если вы заметили, что ваши десна:
- опухли или воспалены
- приобрели красный или синий оттенок
- появился гной или неприятный запах
Проблемы с пломбами
Даже учитывая крепость пломб, коронок, имплантатов, они не вечны. Если любая из ваших ранних пломб повредилась, то нужно быстро исправить проблему, чтобы предотвратить дополнительные.
К тому же это может привести к более серьезным последствиям, включая инфекции и боли.
Болят зубы от холодного или горячего
Если вы испытываете болевую реакцию на холодные или горячие напитки и продукты, это может являться признаком повреждения зубной эмали.
Важно помнить, что несвоевременное лечение может привести к ухудшению состояния зубов и более сложному лечению в будущем.
Изменения в полости рта
Изменения цвета десен может быть тревожным сигналом, связанным с различными заболеваниями. Своевременное обращение к стоматологу поможет установить диагноз и принять необходимые меры.
Постоянный неприятный запах изо рта
Если правильная гигиена полости рта - чистка зубов дважды в день и регулярное использование нити не помогает избавиться от неприятного запаха, то это может свидетельствовать о серьезной проблеме.
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