Стоматолог назвал дорогостоящие и неэффективные процедуры, которые до сих пор "впаривают" украинцам

В больницах мы можем столкнуться с тем, что нам предлагают дополнительные процедуры, но они часто бывают совершенно ненужными.

Об этом в интервью РБК-Украина (проект Styler) рассказал практикующий врач-стоматолог, специализирующийся на терапевтической, ортопедической и эстетической стоматологии Ян Стремский.

Стоматолог назвал дорогостоящие и неэффективные процедуры, котторые предлагают краинцам

Украинцам довольно часто "впаривают" действительно никому ненужные процедуры или дополнительные услуги в больницах. Считается, что на средства этого может вырасти доход клиники. Но, к счастью, далеко не все врачи придерживаются такой политики "Упарить, чтобы заработать".

Подробнее о таких услугах рассказывает практик-стоматолог, имеющий достаточно большой опыт работы.

"Больше всего, что меня беспокоит в этой ситуации, когда людям впаривают услуги, которые вообще не доказательны", - начал свой комментарий Ян.

Стоматолог назвал дорогие и неэффективные процедуры, предлагаемые украинцам (фото: Freepik)

"Например, уколы в десне гомеопатическим препаратом "Траумель". Во-первых, очень сложно доказать людям, что укол хоть в десну, хоть в руку, хочу в ягодицу будет иметь абсолютно один и тот же эффект, потому что препарат попадает в нужное место кровотоком". , а во-вторых, верить в то, что гомеопатия вас вылечит", - рассказывает дантист.

Также, по словам Стремского, довольно дорогостоящее удовольствие Вектор терапия. Где с помощью специального аппарата прочищаются ясеневые карманы. Уже все доказали, что это не эффективно, но если на вас хотят заработать, то 4 тысяч придется выложить.