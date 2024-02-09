Стоматолог объяснил, почему люди в мире современных технологий боятся зубных врачей

Люди до сих пор боятся обращаться к стоматологам, даже тогда, когда врачи стали более осведомленными и появились новые технологии, позволяющие без боли лечить зубы. И действительно, причин этого страха может быть много. Более того, чаще всего они тянутся с детства.

Об этом в интервью РБК-Украина (проект Styler) рассказал практикующий врач-стоматолог в третьем поколении. Который специализируется на терапевтической, ортопедической и эстетической стоматологии. Работает по современным методикам, включая лечение под микроскопом и цифровые протоколы Ян Стремский.

Почему люди до сих пор боятся стоматологов

"Один из моментов, наверное, это вся наша советская стоматология, потому что очень много людей, которые приходят с историями о том, какие их держали, как им насильно вырывали зубы, лечили. Ну честно, 9 историй из 10 о том, какой был плохой врач и только одна история о том, какой классный врач попался", - рассказывает Ян.

За счет того, что уже был какой-то неудачный опыт, а зачастую, если это ребенок, он любит свою фантазию включить и сделать эту проблему значительно больше.

"То есть? для нее этот момент страха наступил и он раздувается. Даже когда человеку уже там 15-18 лет, когда он уже становится самостоятельным и этот страх, он остается с ним на время", - объясняет Стремский.

Стоматолог сказал, почему люди боятся стоматологов (фото: Freepik)

Как можно побороть этот страх

По словам врача, существует два варианта развития событий:

Первый вариант. Человек идет к хорошему стоматологу и этот страх исчезает и начинает быть все окей, человек с удовольствием лечится.

Второй вариант. Когда человек этот страх не может побороть и тогда два варианта либо это лечение проходит под наркозом, то есть под сном, либо нужна работа с психологом.

"Люди, которые ходят к психологу, для того, чтобы побороть этот страх. Опять же, почему он возник - это наверняка от того, что человека запугали в детстве, сделали больно", - подытоживает Ян.

По словам Яна, современные методы лечения они выглядят почти так же страшно, как те, которые были 20-30 лет назад. Просто сам комфорт начинается уже в момент лечения. Поэтому страх остается либо за дверью кабинета, либо перед тем, как человек сделает анестезию.

Врач-стоматолог уверяет, что не нужно бояться стоматологов, потому что дальше будет хуже.

"И еще есть такая проблема, очень сложно иногда объяснить родителям, если это детская стоматология, что если ваш ребенок боится и он не дается врачам, то это не стоматологи плохие, или ребенок какой-то не такой. Это потому, что родители, например, не лечили ребенку зубы в принципе, и сами не посещают стоматолога, потому что есть страх боли передаваемый и ребенку", - завершает Стремский.