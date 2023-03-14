Стоматолог рассказал, кому нельзя ставить брекеты: основные противопоказания
Не все наделены от природы ровными и белыми зубами. К счастью, сегодня это можно легко поправить с помощью брекетов. Однако есть некоторые противопоказания.
Об этом сообщил стоматолог Родион Крамаренко в Instagram.
Что такое брекеты
Брекет-системы - это ортодонтические конструкции, предназначенные для выравнивания зубного ряда. Они состоят из пластинок, фиксируемых на зубах, и соединяющей их дуги, путем которой и осуществляется коррекция.
Пациент должен носить брекеты постоянно в течение от 6 месяцев до 1,5–2 лет.
В частности, с годами организму становится сложнее приспосабливаться к столь длительному лечению, а на восстановление может уйти больше времени.
В общем, брекеты относятся:
- для перемещения зубов;
- при исправлении аномалий прикуса;
- при наличии межзубных промежутков;
- в случае усложненной прорезки зубов для их вытягивания;
- при лечении деформаций зубных рядов, возникших вследствие утраты зубов.
Какие противопоказания
К абсолютным противопоказаниям стоматолог отнес:
- плохое состояние эмали (это последствие плохой гигиены);
- серьезные заболевания пародонта;
- отсутствие личной мотивации к проведению лечения;
- психические расстройства.
В частности, если есть некоторые противопоказания относительно установки брекетов, то ортолечение все равно возможно, но уже под контролем других специалистов тоже.
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К таким противопоказания входят:
- Некоторые заболевания костной системы, если низкий уровень заживления (остеопороз, остеонекроз, врожденная остеопатия);
- заболевания эндокринной системы (сахарный диабет);
- Злокачественные опухоли (онкология);
- Туберкулез;
- ВИЧ, венерические заболевания.
"Но, несмотря на это, все очень индивидуально. При правильной диагностике и наблюдении нужных специалистов все противопоказания могут быть сведены к минимуму", - говорится в сообщении.
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