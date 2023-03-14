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Стоматолог рассказал, кому нельзя ставить брекеты: основные противопоказания

Новина українською →
Вторник 14 марта 2023 12:33
Стоматолог рассказал, кому нельзя ставить брекеты: основные противопоказания В каких случаях нельзя ставить брекеты (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Не все наделены от природы ровными и белыми зубами. К счастью, сегодня это можно легко поправить с помощью брекетов. Однако есть некоторые противопоказания.

Об этом сообщил стоматолог Родион Крамаренко в Instagram.

Что такое брекеты

Брекет-системы - это ортодонтические конструкции, предназначенные для выравнивания зубного ряда. Они состоят из пластинок, фиксируемых на зубах, и соединяющей их дуги, путем которой и осуществляется коррекция.

Пациент должен носить брекеты постоянно в течение от 6 месяцев до 1,5–2 лет.

В частности, с годами организму становится сложнее приспосабливаться к столь длительному лечению, а на восстановление может уйти больше времени.

В общем, брекеты относятся:

  • для перемещения зубов;
  • при исправлении аномалий прикуса;
  • при наличии межзубных промежутков;
  • в случае усложненной прорезки зубов для их вытягивания;
  • при лечении деформаций зубных рядов, возникших вследствие утраты зубов.

Какие противопоказания

К абсолютным противопоказаниям стоматолог отнес:

  • плохое состояние эмали (это последствие плохой гигиены);
  • серьезные заболевания пародонта;
  • отсутствие личной мотивации к проведению лечения;
  • психические расстройства.

В частности, если есть некоторые противопоказания относительно установки брекетов, то ортолечение все равно возможно, но уже под контролем других специалистов тоже.

К таким противопоказания входят:

  • Некоторые заболевания костной системы, если низкий уровень заживления (остеопороз, остеонекроз, врожденная остеопатия);
  • заболевания эндокринной системы (сахарный диабет);
  • Злокачественные опухоли (онкология);
  • Туберкулез;
  • ВИЧ, венерические заболевания.

"Но, несмотря на это, все очень индивидуально. При правильной диагностике и наблюдении нужных специалистов все противопоказания могут быть сведены к минимуму", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, почему нельзя пользоваться зубной щеткой больше трех месяцев.

Также мы называли самые популярные ошибки при чистке зубов.

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