Стоматолог рассказал, кому нельзя ставить брекеты: основные противопоказания

Не все наделены от природы ровными и белыми зубами. К счастью, сегодня это можно легко поправить с помощью брекетов. Однако есть некоторые противопоказания.

Об этом сообщил стоматолог Родион Крамаренко в Instagram .

Что такое брекеты

Брекет-системы - это ортодонтические конструкции, предназначенные для выравнивания зубного ряда. Они состоят из пластинок, фиксируемых на зубах, и соединяющей их дуги, путем которой и осуществляется коррекция.

Пациент должен носить брекеты постоянно в течение от 6 месяцев до 1,5–2 лет.

В частности, с годами организму становится сложнее приспосабливаться к столь длительному лечению, а на восстановление может уйти больше времени.

В общем, брекеты относятся:

для перемещения зубов;

при исправлении аномалий прикуса;

при наличии межзубных промежутков;

в случае усложненной прорезки зубов для их вытягивания;

при лечении деформаций зубных рядов, возникших вследствие утраты зубов.

Какие противопоказания

К абсолютным противопоказаниям стоматолог отнес:

плохое состояние эмали (это последствие плохой гигиены);

серьезные заболевания пародонта;

отсутствие личной мотивации к проведению лечения;

психические расстройства.

В частности, если есть некоторые противопоказания относительно установки брекетов, то ортолечение все равно возможно, но уже под контролем других специалистов тоже.

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К таким противопоказания входят:

Некоторые заболевания костной системы, если низкий уровень заживления (остеопороз, остеонекроз, врожденная остеопатия);

заболевания эндокринной системы (сахарный диабет);

Злокачественные опухоли (онкология);

Туберкулез;

ВИЧ, венерические заболевания.

"Но, несмотря на это, все очень индивидуально. При правильной диагностике и наблюдении нужных специалистов все противопоказания могут быть сведены к минимуму", - говорится в сообщении.