Что стоматологи могут сказать о вашем здоровье просто при осмотре зубов

Когда вы обращаетесь к стоматологу, то, скорее всего, сосредоточены на таких вопросах, как кариес и здоровье десен. Однако стоматологи могут сказать о вашем здоровье гораздо больше во время осмотра.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Стоматолог Ками Хосс рассказал, что микробы полости рта могут попасть в кровь через кровоточащие десны или открытые корневые каналы и попасть в другие части тела, вызывая инфекции или воспаления.

Вот почему так важны регулярные осмотры у стоматолога.

Комплексный осмотр полости рта может дать ценную информацию об общем состоянии здоровья и привычках жизни человека, помогая стоматологам определить потенциальные проблемы и предоставить надлежащий уход и рекомендации.

Проблемы со здоровьем, которые видит стоматолог на осмотре

Вы не регулярно используете зубную нить

Стоматологов невозможно обмануть тем, что вы якобы регулярно пользуетесь зубной нитью.

В частности, если не пользоваться такой нитью, то десны будут красными, воспаленными и могут кровоточить.

Едите много сладких продуктов

Эрозия и кариес на зубах могут многое рассказать о неправильном питании.

Большое потребление сладкой пищи и напитков обычно приводит к кариесу, тогда как кислая пища и напитки, такие как цитрусовые и газировка, могут вызвать эрозию эмали.

Пища и напитки с высоким содержанием кислоты и сахара могут способствовать развитию заболеваний десен.

Вам не хватает витаминов

Дефицит основных питательных веществ может повлиять на здоровье зубов и десен.

Частыми проявлениями являются сухость во рту, язвы и кровоточивость десен и изменения языка.

Дефицит витаминов и минералов может привести ко многим состояниям полости рта, таким как усиление инфекций и трещины на губах.

Когда у человека дефицит железа, ткани десен могут терять часть красных оттенков и становиться бледно-розовыми или даже белыми.

Если у вас проблемы с желудочно-кишечным трактом

Устойчивый неприятный запах изо рта может свидетельствовать о желудочно-кишечных проблемах, таких как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, когда желудочная кислота повреждает зубы и мягкие ткани.

Болезнь Крона может вызвать отек десен и язвы в полости рта до того, как появятся любые кишечные симптомы.

Если есть проблемы с почками или печенью

Неприятный рыбный запах изо рта и хроническая сухость во рту могут являться признаками проблем с почками.

Врач отметил, что рыбий запах также может свидетельствовать о печеночной недостаточности.

Стоматологический осмотр с применением рентгеновских лучей может обнаружить потерю костной массы и может привести к ранней диагностике остеопороза - болезни костей, которые приводят к потере костной массы и увеличению ее хрупкости.

Стресс и проблемы со сном

Сжатие или скрежет зубами, также известный как бруксизм, может быть признаком стресса или тревоги, что может оказать вредное влияние на здоровье полости рта.

Стоматологи могут заметить такой вид избыточного износа на поверхностях зубов.

Курение

Курение или употребление табачных изделий может вызвать окраску зубов, заболевание десен и повышенный риск развития рака полости рта.

Наличие зубного налета, зубного камня и воспаления десен часто указывает на гигиену полости рта человека, что свидетельствует о недостаточном уходе.