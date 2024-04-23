Стоматолог назвала 3 правила, на которых "держатся" здоровые зубы детей

К обязанностям родителей относится сохранение здоровья ребенка и научить надлежащему уходу за полостью рта. Есть определенные правила, на которых "держатся" здоровые зубы у детей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) с посланием на Instagram -страницу стоматолога Ульяны Нищий.

Гигиена

Сюда относится механическая и регулярная чистка зубного налета. Именно правильная гигиена становится решающей в здоровье зубов.

С появления первого зуба у ребенка родители должны их чистить и контролировать до 10 (иногда даже до 12 лет).

Есть также особенные детские щеточки, созданные для малышей. Такая щетка имеет большую ручку и маленькую головку с мягкой щетиной.

Нужно внимательно следить за развитием кариеса у детей всех возрастов. Он может проявляться в виде мелово-белых, желтых или коричневых пятен.

Питание

Питание ребенка должно быть сбалансировано и здоровым, чтобы организм получал все необходимые витамины и минералы. Также должны быть твердые и полезные перекусы, чистая вода.

Важно также ограничить липкие сладости и конфеты.

Не стоит разрешать детям пить сладкие газированные напитки и злоупотреблять сладостями. Необходимо научить их пить обычную воду и не развивать у ребенка зависимость от сахара.

Пример родителей

Родители должны сознательно подходить к здоровью ребенка и подавать правильный пример.

Если вы думаете, что ребенок будет чистить зубы, если вы этим пренебрегаете, не ходите на осмотры к стоматологу, не учите его с детства, то он этого и не будет делать.

Для профилактики и своевременного выявления зубных заболеваний необходимо дважды в год проходить осмотр у стоматолога. Довольно часто у маленьких детей появляется кариес и, как правило, это связано с тем, что ребенка очень рано знакомят со сладостями.

Это нужно делать после того, как ребенку исполнится три года. Хороший эффект для зубов ребенка будет достигаться с помощью жесткой пищи (яблоки, груша, сухари и т.д.). К 12-13 годам зубы ребенка полностью меняются на постоянные.