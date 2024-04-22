Никто не готов на 100%: вот как стать идеальными родителями для ребенка

Невозможно быть готовым к отцовству на 100% и это абсолютно нормально. Однако можно сделать этот путь более легким.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества " Бережи себе ".

Список вопросов

Психолог Наталья Мовчан рассказала, как правильно подготовиться к роли мамы и папы.

В частности, есть несколько вопросов, осознанные ответы на которые помогут вам как родителям сориентироваться и довериться себе:

как я могу одновременно заботиться о своем благополучии и своем ребенке?

где я могу найти для себя ресурс и как организовать отдых?

какой пример я хочу показать ребенку относительно того, как справиться с трудностями в жизни?

каких ошибок я хочу избежать и что я могу сделать для этого уже сейчас?

какая помощь мне может понадобиться и где я буду ее искать?

каких знаний и навыков мне не хватает, где я могу об этом узнать или научиться?

Ответы будут удивлять, злить, радовать - это нормально, потому что вы планируете родить и воспитывать человека.

На каком-то этапе может показаться, что вы вообще не способны быть родителями. Не стоит игнорировать эти чувства - дайте себе время и пространство и для таких сомнений, поскольку они могут помочь выбрать более простой путь.

Влияние опыта

Следует учесть, что каждый из нас приходит к воспитанию своего ребенка из собственного детства. Наиболее вероятно, что вы сначала бессознательно будете выбирать те примеры, которые получили от ваших родителей.

Ваши родители, возможно, ошибались, однако, скорее всего, просто делали то, что могли, ориентируясь на обстоятельства, которые складывались в их жизни.

К тому же вы тоже будете так делать.

Слишком много тревоги и заботы мешает вам и ребенку дышать свободно и радоваться новому дню.

Слишком много обучения мешает игре, которая является движущей силой развития ребенка. Слишком много поучений мешают ребенку видеть у вас близкого человека, которому можно довериться.

Почему не так просто быть родителями

Прежде всего, это касается конфликта между ожиданиями и реальностью. Одни дети любят спать с родителями, другие - в отдельной кроватке. Одни спокойно спят всю ночь, другие - имеют много перерывов во сне.

Кто-то ходит уже в 10 месяцев, а кому-то нужно время. И таких примеров много, потому что все дети разные! Настройте индивидуальный подход к потребностям ребенка.

Вот что может быть помощным:

прежде всего, помните об уважении. Сколько бы лет ни было вашему ребенку, перед вами - человек, нуждающийся в уважении, эмпатии и близком общении

акцентируйте внимание на балансе между удобством и безопасностью. Например, если ребенок любит спать с мамой - организуйте безопасное пространство в общей кровати

выбирайте и развивайте свой стиль воспитания. Имейте смелость и обеспечьте пространство для собственного мнения, выбирая среди тысяч чужих мнений

не игнорируйте сомнений в теориях, статьях и книгах, если в них не вмещается характеристика вашего малыша. Все люди - уникальны

Все ваши действия должны исключить унижение, устрашение, осуждение, если цель - воспитание без травмирования.

Следует знать о помощных утверждениях, на которые вы можете опираться: