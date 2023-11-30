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В столице откроется автобусный маршрут, которого ждали все киевляне: где он будет проходить

Киев, Четверг 30 ноября 2023 11:00
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В столице откроется автобусный маршрут, которого ждали все киевляне: где он будет проходить Движение по Подольско-Воскресенскому мосту открывают (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

В Киеве открывают движение по Подольско-Воскресенскому мосту. Кроме того, через него запускают новый автобусный маршрут. Все новшества начинают действовать уже с 1 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Facebook-сообществе "Транспорт Киева".

Что известно о движении по мосту и новому автобусу

С 1 декабря через Подольско-Воскресенский мост начнет курсировать автобус №111 "Площадь Украинских Героев" - ст. м. "Левобережная".

Схему движения уже опубликовали.

В столице откроется автобусный маршрут, которого ждали все киевляне: где он будет проходить

Схема движения по новому маршруту (фото: Facebook/Транспорт Киева)

Восстановление движения на Подольско-Воскресенском мосту соединит Русановку и Воскресенку с Подолом, а также снизит нагрузку на Северный мост. В будущем это поможет запустить метро на Троещину.

Ремонт на Подольско-Воскресенском мосту

Этот объект в столице строят уже 30 лет. Об этом шла речь еще в 1993 году, тогда его собирались завершить к 2002 году. Однако дело не завершили из-за нехватки финансирования.

В 2016 году КГГА переутвердила проект строительства. Через три года городской голова Виталий Кличко заявил: если будет должное финансирование, то через 1,5-2 года удастся запустить автосообщение через Подольско-Воскресенский мост.

В октябре 2022 года на достройку Подольско-Воскресенского моста было выделено 183 миллиона гривен дополнительно. Первую очередь строительных работ должны были завершить в начале ноября 2023 года.

И вот несколько дней назад мэр города Виталий Кличко анонсировал открытие моста.

Раньше мы рассказывали, какая зарплата у работников метрополитена в Киеве.

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