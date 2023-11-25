В Киеве появился новый тип "лежачих полицейских". Что нужно знать водителям
Недавно в Киеве решили опробовать новый тип "лежачих полицейских" и показали, как выглядит так называемая "берлинская подушка".
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, на что водителям столицы следует обратить особое внимание и где именно.
При подготовке материала была использована страница "Центр организации дорожного движения" в Facebook.
Что известно о "берлинской подушке"
В четверг, 23 ноября, коммунальное предприятие "Центр организации дорожного движения" установило по улице Бажова (в Днепровском районе города Киева) новейшее устройство успокоения движения под названием "берлинская подушка".
По сути речь идет о "лежачем полицейском" прямоугольной формы.
Водителям советуют обратить внимание на новый дорожный холм (фото: facebook.com/tmckyiv)
Задача нового устройства
Задача искусственной неровности под названием "берлинская подушка" - снижение скорости легковых транспортных средств.
Спецтехника и автобусы с более широкой колесной базой пропускают такую неровность между колесами.
В то же время участники движения на двухколесном транспорте могут просто объехать препятствие.
"Берлинская подушка" на левом берегу Киева (фото: facebook.com/tmckyiv)
Где еще и когда могут появиться такие "преграды"
Согласно сообщению КП "ЦОДР", окончательное решение об установлении "берлинских подушек" на других улицах будет принято после завершения экспериментального периода эксплуатации и предоставления соответствующих выводов.
Уточняется, что в случае успешного прохождения эксперимента такие устройства успокоения движения обустроят на других улицах города.
Процесс установки - не слишком сложен (фото: facebook.com/tmckyiv)
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве в ближайшие дни ожидается непогода, въезд грузовиков будет ограничен.
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