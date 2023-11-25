ua en ru
Сб, 25 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве появился новый тип "лежачих полицейских". Что нужно знать водителям

Суббота 25 ноября 2023 09:00
UA EN RU
В Киеве появился новый тип "лежачих полицейских". Что нужно знать водителям Водителям советуют ездить осторожнее (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Недавно в Киеве решили опробовать новый тип "лежачих полицейских" и показали, как выглядит так называемая "берлинская подушка".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, на что водителям столицы следует обратить особое внимание и где именно.

При подготовке материала была использована страница "Центр организации дорожного движения" в Facebook.

Что известно о "берлинской подушке"

В четверг, 23 ноября, коммунальное предприятие "Центр организации дорожного движения" установило по улице Бажова (в Днепровском районе города Киева) новейшее устройство успокоения движения под названием "берлинская подушка".

По сути речь идет о "лежачем полицейском" прямоугольной формы.

На картинке может быть: 2 человека, дорога, улица и текст

Водителям советуют обратить внимание на новый дорожный холм (фото: facebook.com/tmckyiv)

Задача нового устройства

Задача искусственной неровности под названием "берлинская подушка" - снижение скорости легковых транспортных средств.

Спецтехника и автобусы с более широкой колесной базой пропускают такую неровность между колесами.

В то же время участники движения на двухколесном транспорте могут просто объехать препятствие.

На картинке может быть: 1 человек, трамвай, улица и дорога

"Берлинская подушка" на левом берегу Киева (фото: facebook.com/tmckyiv)

Где еще и когда могут появиться такие "преграды"

Согласно сообщению КП "ЦОДР", окончательное решение об установлении "берлинских подушек" на других улицах будет принято после завершения экспериментального периода эксплуатации и предоставления соответствующих выводов.

Уточняется, что в случае успешного прохождения эксперимента такие устройства успокоения движения обустроят на других улицах города.

На картинке может быть: 3 человека, улица, дорога и текст

Процесс установки - не слишком сложен (фото: facebook.com/tmckyiv)

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве в ближайшие дни ожидается непогода, въезд грузовиков будет ограничен.

Читайте также, как правильно выбрать зимние шины и нужно ли покупать новые каждый год.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев ПДР Автомобильное движение