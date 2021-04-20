Status Group заявила про будівництво початкової школи на Осокорках

У цьому році на Осокорках з'явиться нова школа. Столичний девелопер Status Group зводить навчальний заклад І ступеня для 1-4 класів поруч з житловим комплексом "Рів'єра".

У повідомленні наголошується, що відсутність навчального закладу в цьому районі давно турбувало місцевих жителів, які були змушені з цієї причини відправляти дітей вчитися в інші школи. На дорогу до найближчої з них потрібно витрачати понад годину.

"Поки, сидячи на карантині, багато жваво обговорюють питання шкільної освіти, забудовник перейшов від слів до справи й почав будівництво загальноосвітньої приватної школи першого ступеня для учнів 1-4 класів", - йдеться в повідомленні.

У компанії також відзначають, що школа готова прийняти до 225 дітей, відповідатиме усім вимогам сучасних стандартів, щоб діти йшли до школи, як на свято, почували себе вільно, впевнено й отримували якісну освіту в комфортних умовах.

Друзі, ми вже розповідали вам, що на території ЖК «Рів'єра» зараз будуємо свою школу першого ступеню навчання для учнів... Posted by Status Group "Riviera" on Tuesday, April 20, 2021

Варто відзначити, що нещодавно компанія презентувала проект майбутньої школи, в ньому 14 кімнат. В одному з приміщень - сучасний спортзал загальною площею 200 кв. м, у ньому ж будуть окрема тренерська, локація для спортивного спорядження і дитяча роздягальня. Свої творчі таланти діти зможуть розвивати в сучасному актовому залі, розрахованому на 99 глядачів.

У школі також планується простора їдальня на 66 місць з кухнею повного циклу, окремі кабінети для директора, методиста і вчителів.

"Будучи соціально відповідальною компанією, Status Group не перший раз приходить на допомогу киянам. Нещодавно девелопер провів на Осокорках для всіх мешканців та гостей району безкоштовний інтернет. Все, що потрібно зробити - ввести пароль Status Group і користуватися в необмежених кількостях. У планах - благоустрій території Осокорків і річки Підборна. Все - у вільному доступі для городян", - зазначають у прес-службі