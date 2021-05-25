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У Києві розпочалася масштабна програма з профорієнтації школярів

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Вівторок 25 травня 2021 12:25
У Києві розпочалася масштабна програма з профорієнтації школярів

У Києві розпочалася масштабна програма з профорієнтації молоді. Першим її кроком стане проведення профорієнтаційного тестування серед учнів 7–11 класів. Про це повідомила директорка Освітнього Хабу міста Києва Марія Богуслав.

"Завдяки тестуванню ми допомагаємо підліткам та їхнім батькам відповісти на важливе питання – як не помилитися у виборі майбутньої професії? Як відомо, успішний вибір професії значною мірою визначає результати праці, рівень добробуту, сприяє реалізації особистісного потенціалу. А за статистикою понад половина випускників університетів працюють не за фахом, тому профорієнтаційне тестування для визначення здібностей та інтересів дітей є вкрай актуальним сьогодні. Тестування для всіх учнів столиці абсолютно безкоштовне", – поділилася Марія Богуслав.

Вона зазначила, що профорієнтаційний тест, розроблений командою столичного проєкту Освітній Хаб міста Києва, який є структурним підрозділом КНП "Освітня агенція міста Києва", та Асоціацією інноваційної та цифрової освіти.

"Під час роботи над тестами, ми використали найсучасніші розробки у сфері тестології. Тест є адаптивним та "підлаштовується" під людину, яка його проходить. Його перевагою є те, що він дає точний результат за найкоротший час його проходження. Інші ж профорієнтаційні тести тривають по декілька годин, проте діти не завжди можуть бути сконцентрованими так довго: від першого до останнього питання – що критично важливо для точного результату", – пояснює автор системи профорієнтаційного тестування, заступник голови Асоціації інноваційної та цифрової освіти Віталій Зубков.

Він додав, що в рамках пілоту до тестування долучилися вже понад 1600 учнів із 27 шкіл Шевченківського району столиці, а трохи згодом пройти профорієнтаційний тест зможуть учні з усіх шкіл Києва.

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