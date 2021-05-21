Кличко назвав дату завершення навчання у школах Києва

У Києві завершиться навчання в школах 28 травня. Продовжувати заняття влітку не будуть.

Про це розповів мер столиці Віталій Кличко під час брифінгу.

"Департамент освіти КМДА рекомендував завершити навчання в школах 28 травня. І продовжувати його влітку ми не будемо, бо всі учні столичних шкіл навіть при карантині навчалися дистанційно", - сказав Кличко.

Він зазначив, що учні пройшли навчальну програму дистанційно і не потребують додаткових занять влітку.

Нагадаємо, в КМДА раніше заявляли, що у столичних школах подовжувати навчальний процес на літо не будуть.

Раніше повідомлялося, що у Сумах, Черкасах, Хмельницькому і Кропивницькому продовжили термін навчального року для школярів. Заняття проходитимуть в червні.