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Кличко назвав дату завершення навчання у школах Києва

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П'ятниця 21 травня 2021 12:33
Кличко назвав дату завершення навчання у школах Києва Фото: заняття в школах Києва завершаться у травні (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У Києві завершиться навчання в школах 28 травня. Продовжувати заняття влітку не будуть.

Про це розповів мер столиці Віталій Кличко під час брифінгу.

Він зазначив, що учні пройшли навчальну програму дистанційно і не потребують додаткових занять влітку.

"Департамент освіти КМДА рекомендував завершити навчання в школах 28 травня. І продовжувати його влітку ми не будемо, бо всі учні столичних шкіл навіть при карантині навчалися дистанційно", - сказав Кличко.

Нагадаємо, в КМДА раніше заявляли, що у столичних школах подовжувати навчальний процес на літо не будуть.

Раніше повідомлялося, що у Сумах, Черкасах, Хмельницькому і Кропивницькому продовжили термін навчального року для школярів. Заняття проходитимуть в червні.

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