В киевском метро могут ввести серьезные изменения: что нужно знать пассажирам
В столичном метро хотят разрешить перевозить собак. Транспортная комиссия Киевсовета поддержала соответствующую петицию.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию общественной организации "Пассажиры Киева" в Telegram.
Что нужно знать о возможных изменениях
Директор метрополитена Виктор Брагинский рассказал, что подземка во время тревог обеспечивала безопасность людей, в том числе с домашними питомцами.
Поэтому он отметил, что метрополитен поддерживает предложение горожан о том, чтобы разрешить в подземке перевозить собак. Однако, он попросил предоставить отсрочку в реализации петиции для обсуждения инициативы с общественными организациями и кинологами.
Напомним, что рассмотрение петиций не предусматривает их отсрочку, поэтому она должна реализовываться Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА в плановом порядке.
Петиция о разрешении на проезд с собаками в метро набрала необходимые 6000 подписей (скриншот)
Добавим, что 6 февраля на сайте Киевского горсовета опубликовали петицию с призывом разрешить проезд с собаками в метро при соблюдении безопасности и санитарных норм для других пассажиров. Уже через две недели эта петиция набрала необходимое количество голосов - более 6000.
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