У київському метро можуть запровадити серйозні зміни: що треба знати пасажирам
У столичному метро хочуть дозволити перевозити собак. Транспортна комісія Київради підтримала відповідну петицію.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію громадської організації "Пасажири Києва" у Telegram.
Що треба знати про ймовірні зміни
Директор метрополітену Віктор Брагінський розповів, що підземка під час тривог забезпечувала безпеку людей, в тому числі з домашніми улюбленцями.
Тому він зазначив, що метрополітен підтримує пропозицію містян про те, щоб дозволити у підземці перевозити собак. Втім він попросив надати відтермінування у реалізації петиції для обговорення ініціативи з громадськими організаціями та кінологами.
Нагадаємо, що розгляд петицій не передбачає їх відтермінування, тому вона має реалізовуватися Департаментом транспортної інфраструктури КМДА в плановому порядку.
Петиція про дозвіл на проїзд із собаками у метро набрала необхідні 6000 підписів (скриншот)
Додамо, що 6 лютого на сайті Київської міськради опублікували петицію із закликом дозволити проїзд із собаками в метро за умов дотримання безпеки та санітарних норм для інших пасажирів. Вже за два тижні ця петиція набрала необхідну кількість голосів - понад 6000.
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