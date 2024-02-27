Когда заработает метро на "Теремки": жителям Киева озвучили новую дату

На закрытом участке метро между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" выполняются работы в соответствии с графиком.

Когда именно откроют метро, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслана Кандибора.

Когда откроют метро на "Теремках"

Да, Руслан сказал, что восстановление тоннеля можно было бы сделать за 6 месяцев, но существуют бюрократические вопросы. Речь идет о согласовании тех или иных сетей.

"Такие субъективные факторы нам несколько препятствуют. Но мы свои амбициозные планы не меняем. Сейчас уже выполнено практически на 80% сваи (стена в грунте, стабилизирующая от обвала грунтов), выполнена плита, которая в дальнейшем позволит выполнять работы тяжелой техникой" для раскрытия котлована. Если у нас не будет какого-то субъективного фактора, которого мы сейчас не предполагаем, то до конца лета, август-сентябрь максимум , метро должно уехать", - заявил Кандибор.

Директор транспортного департамента пояснил, что около 200 кабелей пролегало над поврежденным участком, и через военное время согласование их переноса требовало значительного времени.

Кроме того, на дорогу метрополитена влияют бюрократические трудности и помощники, которые во время своих визитов заставляют строителей прекращать работы, отмечает он.

Есть известный фильм, где господин ставит задачу отремонтировать карету и спрашивает: За сколько вы это сделаете? Неделя? А может, два?" - "Здесь нужны "помощники". Если эти "помощники" не будут нам помогать... Мы вынуждены приостанавливать работу каждый раз, когда нужно отвезти какую-то делегацию, показать и объяснить. Такие "помощники" действительно "помогают" нам", - подчеркнул Кандибор.

Ограничение движения на "синей" ветке метро

Напомним, 8 декабря движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" в Киеве экстренно закрыли во время ремонта перегонного тоннеля. Из-за неравномерных процессов разуплотнения, виброползучести вокруг грунтового массива и нагрузки на туннельную оправу появился риск потери устойчивости туннельных сооружений.

Перегонные тоннели между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" сооружались в пойме реки Лыбидь в 2008-2010 годах подземным способом в сложных горно-геологических условиях при искусственном водоснижении.

Поэтому остановка движения поездов на этом участке линии метро – ц был вынужденный шаг во избежание внештатной ситуации.

Ранее киевлянам назвали срок выполнения работ - полгода.