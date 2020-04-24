Чи варто планувати відпустку за кордоном у цьому році: відповідь експертів

Коронавірус в Україні та карантин суттєво скоригували плани українців на подорожі та літній відпочинок. І якщо на самому початку пандемії здавалося, що місяць-другий доведеться потерпіти, а потім все налагодиться, то зараз експерти сходяться в думках, що карантинні обмеження по всьому світу знімуть ще не скоро. Як доведеться провести літо в нових реаліях і чи варто планувати подорожі у 2020 році – в матеріалі Styler.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій припустив, що перевезення пасажирів між містами України можна буде запустити вже в другій половині травня. Однак точної дати немає, оскільки все залежить від епідеміологічної ситуації в країні.

"Почнемо з того, щоб відновлювати мобільність в містах і між містами. Насамперед йдеться про громадський транспорт, міжміський і надалі міжобласний транспорт", - сказав міністр і відзначив, що в червні можливий запуск залізничного сполучення, зокрема, можуть почати курсувати поїзди Інтерсіті в окремих напрямках.

А ось пасажирське авіасполучення можна буде запустити не раніше, ніж інші країни почнуть відкривати свої кордони. На думку деяких експертів, це відбудеться ближче до осені.

"З огляду на розвиток ситуації, можна припустити, що карантинні заходи в більшості країн будуть зняті до осені, а тому відпочити за кордоном у цьому році українці ще встигнуть. Але, треба звернути увагу на фінансову складову. З одного боку,у багатьох громадян України, які у більшості своїй не мали достатньої фінансової подушки безпеки, сімейний бюджет буде майже повністю вичерпаний", - вважає експерт з міжнародних відносин Денис Демидов.

Проте не виключено, що частина країн буде знімати карантинні заходи, через те, що відсутність туристів може завдати істотної шкоди їх економіці.

"Якщо ми говоримо про можливості відпочинку в цьому році, то кількість варіантів доступних для відпочинку буде дуже обмеженою. Чи будуть доступні міжнародні напрямки - залежить від ефективності карантинних заходів і прогресом боротьби з поширенням коронавіруса в світі. Існуючі обмеження на в'їзд і виїзд громадян України практично унеможливлюють поїздки з туристичною метою. Крім того, ряд європейських країн і країн близького сходу, які ввели обмеження, поки не готові давати прогнози, коли ці обмеження будуть зняті, а це означає, що навіть після відкриття українського неба ще буде певний період, коли кількість напрямків для подорожей буде дуже обмежена. Це також стосується і основних туристичних напрямків для України - Туреччини та Єгипту. Сьогодні ці курорти страждають від наслідків коронавіруса. Доходи від туризму є суттєвою статтею доходів економік цих країн. За оптимістичними прогнозами, з кінця травня на цих курортах з'являться місцеві туристи, і з червня, можливо, почнуть з'являтися міжнародні", - вважає експерт з питань авіаційних перевезень інституту менеджменту та стратегій Богдан Долінце.

Крім того, більшість туристичних компаній і авіакомпаній після зняття карантину будуть готові будь-якими способами повернути своїх клієнтів, а це значить, що буде багато знижок, акцій та цікавих пропозицій.

"У той же час багато компаній туристичної галузі понесли величезні збитки, а ціни на їхні акції впали в рази. Так, ряд авіакомпаній знаходяться на межі банкрутства. Це мотивує їх, для того, щоб протриматися до кінця кризи, вже зараз влаштовувати досить непогані розпродажі на 2021, про що можна задуматися і спробувати використовувати такі можливості, не відкидаючи ризиків того, що компанії можуть збанкрутувати", - додав Денис Демидов.

Народний депутат, голова підкомітету ВР з питань туризму і курортів, виконавчий директор Асоціації Індустрії Гостинності України Анна Романова, не рекомендує зараз ризикувати з купівлею путівок.

"Я б порадила зараз не купувати путівки під конкретні дати, так як ще не відомо, коли закінчиться карантин і коли відкриють кордони. Якщо вірити заявам уряду, то зовнішні кордони відкриються лише в серпні-вересні. Але зважаючи на нестабільність світу, на ці заяви теж не варто покладатися", - порекомендувала Романова.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українцям порадили забути про відвідування Європи на півроку-рік.