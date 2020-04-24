Стоит ли планировать отпуск за границей в этом году: ответ экспертов

Коронавирус в Украине и карантин существенно откорректировали планы украинцев на путешествия и летний отдых. И если в самом начале пандемии казалось, что месяц-другой придется потерпеть, а потом все наладится, то сейчас эксперты сходятся в мнениях, что карантинные ограничения по всему миру снимут еще не скоро. Как придется провести лето в новых реалиях и стоит ли планировать путешествия в 2020 году – в материале Styler.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий предположил, что перевозки пассажиров между городами Украины можно будет запустить уже во второй половине мая. Однако точной даты нет, так как все зависит от эпидемиологической ситуации в стране.

"Начнем с того, чтобы восстанавливать мобильность в городах и между городами. Прежде всего речь идет об общественном транспорте, междугороднем и в дальнейшем межобластном транспорте", - сказал министр и отметил, что в июне возможен запуск железнодорожного сообщения, в частности, могут начать курсировать поезда Интерсити в отдельных направлениях.

А вот пассажирское авиасообщение можно будет запустить не раньше, чем другие страны начнут открывать свои границы. По мнению некоторых экспертов, это произойдет ближе к осени.

"Учитывая развитие ситуации, можно предположить, что карантинные мероприятия в большинстве стран будут сняты до осени, а потому отдохнуть за границей в этом году украинцы еще успеют. Но, надо обратить внимание на финансовую составляющую. С одной стороны, у многих граждан Украины, которые в большинстве своем не имели достаточной финансовой подушки безопасности, семейный бюджет будет почти полностью исчерпан", - считает эксперт по международным отношениям Денис Демидов.

Однако не исключено, что часть стран будет снимать карантинные мероприятия, так как отсутствие туристов может нанести существенный ущерб их экономике.

"Если мы говорим о возможности отдыха в этом году, то количество вариантов доступных для отдыха будет очень ограниченным. Будут ли доступны международные направления - зависит от эффективности карантинных мероприятий и прогрессом борьбы с распространением коронавируса в мире. Существующие ограничения на въезд и выезд граждан Украины практически делают невозможными поездки с туристической целью. Кроме того, ряд европейских стран и страны ближнего востока, которые ввели ограничения, пока не готовы давать прогнозы, когда эти ограничения будут сняты, а это значит, что даже после открытия украинского неба еще будет определенный период, когда количество направлений для путешествий будет очень ограничено. Это также касается и основных туристических направлений для Украины - Турции и Египта. Сегодня эти курорты страдают от последствий коронавируса. Доходы от туризма являются существенной статьей доходов экономик этих стран. По оптимистическим прогнозам, с конца мая на этих курортах появятся местные туристы, и с июня возможно начнут появляться международные", - считает эксперт по вопросам авиационных перевозок института менеджмента и стратегий Богдан Долинце.

Кроме того, большинство туристических компаний и авиакомпаний после снятия карантина будут готовы любыми способами вернуть своих клиентов, а это значит, что будет много скидок, акций и интересных предложений.

"В то же время многие компании туристической отрасли понесли огромные убытки, а цены на их акции упали в разы. Так, ряд авиакомпаний находятся на грани банкротства. Это мотивирует их, для того, чтобы продержаться до конца кризиса, уже сейчас устраивать довольно неплохие распродажи на 2021, о чем можно задуматься и попробовать использовать такие возможности, не отвергая рисков того, что компании могут обанкротиться", - добавил Денис Демидов.

Народный депутат, глава подкомитета ВР по вопросам туризма и курортов, исполнительный директор Ассоциации Индустрии Гостеприимства Украины Анна Романова, не рекомендует сейчас рисковать с покупкой путевок.

"Я бы посоветовала сейчас не покупать путевки под конкретные даты, так как еще не известно, когда закончится карантин и когда откроют границы. Если верить заявлениям правительства, то внешние границы откроются только в августе-сентябре. Но учитывая нестабильность мира, на эти заявления тоже не стоит надеяться", - порекомендовала Романова.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам посоветовали забыть о посещении Европы на полгода-год.