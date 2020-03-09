Чи варто панікувати? Експерти зробили важливу заяву про коронавірус

Коронавірус в Україні - що кажуть лікарі

Коронавірус сіє паніку серед українців

Коронавірус стрімко поширюється по різних куточках планети і вже торкнувся України. Чи готова країна до неминучого приходу інфекції і як медики планують боротися з нею - поки що залишається невідомим.

Відзначається, що перший випадок підтвердили у чоловіка з Чернівців, який повернувся після відпочинку з Італії і зрозумів, що з самопочуттям щось не те, інформує "ТСН".

"Ми розуміємо, що захворювання непросте, і він буде дуже ретельно спостерігатися", - зазначила заступник директора департаменту охорони здоров'я Марія Поліщук.

Дружині порадили самоізолюватися у власній квартирі, хоча у неї немає ніяких ознак хвороби. Однак це не допомогло уберегти медичну таємницю і на Буковині ледь не повторився новосанжарський синдром. Про хворобу дізналися сусіди і під будинком зібрався натовп панікуючих.

Заступник голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак сказала, що жінка почуває себе добре і не має жодних ознак інфекції. Проте на всяк випадок її забрали "швидкою" на обсервацію у військовий госпіталь. А під'їзд, як і обіцяли, дезінфікували.

Короновірус вже мав нових носіїв. Другим пацієнтом стала 70-річна жінка, яка прибула в Чернівці з Іспанії. Після - двоє молодих чоловіків, що прибули з Італії і Великобританії.

На кордоні посилили заходи безпеки, оскільки буковинці часто повертаються з Європи через сусідню Румунію. На пунктах пропуску в захисних костюмах і масках підозрілі симптоми вишукують відразу кілька бригад лікарів та епідеміологів.

У місті скасовують всі масові заходи, а на відомому Калинівському ринку навіть встановлюють мобільні пункти діагностики. "Ми кожному відвідувачу міряємо температуру. Зараз посилено масковий режим, дезінфекція, обробляємо руки", - зазначає лікар медпункту ринку Ірина Шкід.

Через загрозу інфікування коронавірусом в Чернівцях закривають садки, школи та вузи. Карантин запроваджують до 22 березня. Приміщення дезінфікують. Панічні чутки поширюються по місту, а тому жителі стрімко збирають речі і від'їжджають.

Можливо, ситуації надають занадто велике значення, адже станом на ранок 8 березня в 20 зразках матеріалів, які перевіряли на інфекції, коронавірус не виявили.

Нагадаємо, що Комаровський побував у Нових Санжарах, розкритикував владу і розповів, що потрібно знати про коронавірус.