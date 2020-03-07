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Коронавірус в Україні: дружина зараженого зробила тривожну заяву

STYLERЖиття    07.03.2020 - 10:44
Коронавірус в Україні: дружина зараженого зробила тривожну заяву
Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

Коронавірус погіршує стан хворого з кожним днем все більше

Коронавірус продовжує поширюватися по всьому світу і вже досяг України. Так, заражений житель Чернівців, який повернувся з Італії, потрапив до лікарні і зараз знаходиться під крапельницею.

Дружина хворого вважає, що чоловіку стало гірше, ніж було два дні тому, а голос помітно послабшав. За її словами, запальний процес вже почався, тому хворому зробили флюорографію. Про це інформує ТСН.

Лікарі стверджують, що стан стабільний, а температура не підвищувалася. Проте дружина хворого заперечує все сказане і просить показати, як лікують її чоловіка. "Можливо немає таких фахівців, можливо, хтось приїде, щоб більше висвітлювати: чим його лікують, як його лікують, які аналізи", - каже жінка.

За даними Центру громадського здоров'я, в даний час на коронавірус досліджують аналізи 9 пацієнтів. Найбільше госпіталізованих зараз у Чернівцях. Останню пацієнтку доставили в інфекційне відділення з райцентру 6-го березня.

Тим часом на сайті президента з'явилася петиція. Автор вимагає закрити в'їзд і виїзд в Черновецьку область на 30 днів. У міськраді кажуть, що це відверта провокація.

"Мені сьогодні телефонував мешканець Києва, який сказав, що на Чернівці взагалі треба кинути атомну бомбу. На ці петиції ми не звертаємо уваги", - прокоментував міський голова Олексій Каспрук.

Нагадаємо, що Комаровський побував у Нових Санжарах, розкритикував владу і розповів, що потрібно знати про коронавірус.

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