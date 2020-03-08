В Одесі через коронавирус скасували обіди для малозабезпечених

Коронавірус в Україні - обіди для малозабезпечених скасували через вірусу

Українців також попередили про запобіжні заходи

Коронавірус в Україні змушує людей панікувати і вдаватися до незапланованих дій. Так, з 9 березня закривається проект "Добрий обід" і тепер безкоштовні обіди для малозабезпечених, самотніх людей похилого віку та інших вразливих категорій - недоступні. Про це інформує волонтер Катерина Ножевнікова в соціальній мережі Facebook.

"З понеділка "Добрий обід" закриває свої двері на два тижні. Ситуація з грипом у місті погіршилася, а ситуацію з новим вірусом "К" прогнозувати не можемо, втім, як і весь світ", - зазначено в повідомленні.

Також Ножевнікова додала: "Коли введуть обмеження на масові заходи, введуть карантин в школах, садках - поставтеся до цього серйозно! Не потрібно під час карантину" ходити в кіно", як у нас люблять робити".

Українців попереджають, щоб уникнути неприємностей і не захворіти, необхідно:

Мити руки не менше 20 секунд і як можна частіше. Коли нічим мити - скористайтеся дезинфікуючим засобом з високим вмістом спирту.

Якщо в будинку хворий - надягайте на себе маску, коли за ним доглядаєте. Частіше провітрюйте приміщення та дезінфікуйте поверхні.

Можна придбати бактерицидну лампу для дезінфекції приміщень. Від вірусу не вбереже, але не дасть розвиватися бактеріям.

Нагадаємо, що Комаровський побував у Нових Санжарах, розкритикував владу і розповів, що потрібно знати про коронавирус.

Також ми писали, що за поширення коронавіруса почнуть суворо карати. За грубе порушення карантину і приховування симптомів зараження буде встановлена кримінальна відповідальність.