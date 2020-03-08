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В Одесі через коронавирус скасували обіди для малозабезпечених

STYLERЖиття    08.03.2020 - 10:14
В Одесі через коронавирус скасували обіди для малозабезпечених
Коронавірус в Україні - обіди для малозабезпечених скасували через вірусу

Українців також попередили про запобіжні заходи

Коронавірус в Україні змушує людей панікувати і вдаватися до незапланованих дій. Так, з 9 березня закривається проект "Добрий обід" і тепер безкоштовні обіди для малозабезпечених, самотніх людей похилого віку та інших вразливих категорій - недоступні. Про це інформує волонтер Катерина Ножевнікова в соціальній мережі Facebook.

"З понеділка "Добрий обід" закриває свої двері на два тижні. Ситуація з грипом у місті погіршилася, а ситуацію з новим вірусом "К" прогнозувати не можемо, втім, як і весь світ", - зазначено в повідомленні.

Також Ножевнікова додала: "Коли введуть обмеження на масові заходи, введуть карантин в школах, садках - поставтеся до цього серйозно! Не потрібно під час карантину" ходити в кіно", як у нас люблять робити".

Українців попереджають, щоб уникнути неприємностей і не захворіти, необхідно:

  • Мити руки не менше 20 секунд і як можна частіше. Коли нічим мити - скористайтеся дезинфікуючим засобом з високим вмістом спирту.
  • Якщо в будинку хворий - надягайте на себе маску, коли за ним доглядаєте. Частіше провітрюйте приміщення та дезінфікуйте поверхні.
  • Можна придбати бактерицидну лампу для дезінфекції приміщень. Від вірусу не вбереже, але не дасть розвиватися бактеріям.

Нагадаємо, що Комаровський побував у Нових Санжарах, розкритикував владу і розповів, що потрібно знати про коронавирус.

Також ми писали, що за поширення коронавіруса почнуть суворо карати. За грубе порушення карантину і приховування симптомів зараження буде встановлена кримінальна відповідальність.

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