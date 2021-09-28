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Українські зірки шоу-бізнесу зізналися, де ховають гроші

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Вівторок 28 вересня 2021 19:21
Українські зірки шоу-бізнесу зізналися, де ховають гроші Колаж РБК-Україна: українські знаменитості розповіли про свої заначки
Автор: Роман Мирончук

Українські зірки шоу-бізнесу, як і звичайні люди, намагаються відкласти гроші на майбутнє. Співачка і актриса Аліна Гросу зізналася, що у неї є заначка, але вона не зважилася на всю країну розповісти про неї, щоб не спокушати злодіїв. А ось співак Петро Чорний вкладає гроші в дорогоцінні камені.

Про це знаменитості розповіли в програмі "Зірковий шлях".

Солістка "Лісапетного батальйону" Наталія Філіон зізналася, що ховала від чоловіка не гроші, а алкоголь, оскільки чоловік любив випити. Заначку зі спиртними напоями вона зберігала в фортепіано.

Українські зірки шоу-бізнесу зізналися, де ховають гроші

Скріншот з відео

"Я відкривала нижню дошку, а він ніколи не здогадувався, що туди можна щось покласти", - зазначила співачка.

Чоловік Ольги Сумської актор Віталій Борисюк вкладає зекономлені гроші в гітари. У нього вже зібралася колекція, яка складається з більш ніж 30 гітар. Інструменти знаходяться у нього на студії.

Українські зірки шоу-бізнесу зізналися, де ховають гроші

Скріншот з відео

Співачка Ольга Матвієнко зберігає свою заначку в коробці з прикрасами. Вона зізналася, що буває забуває, що у неї є відкладені заощадження. Одного разу в кризу, коли не було концертів, їй було необхідно зняти кліп, і гроші з заначки допомогли в цьому.

Українські зірки шоу-бізнесу зізналися, де ховають гроші

Скріншот з відео

Співак Олег Винник не любить вживати вираз "чорний день". Артист каже, що гроші потрібно відкладати на свято, весілля або іншу радісну подію.

Українські зірки шоу-бізнесу зізналися, де ховають гроші

Скріншот з відео

Нагадаємо, екс-учасниця гурту "НеАнгели" Вікторія Смеюха розповіла про проблеми зі здоров'ям.

Ми також писали про те, що українська актриса Катерина Гулякова стала жертвою шахрая.

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