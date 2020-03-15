Вартість продуктів в Україні злетить: що подорожчає через коронавірус

Коронавірус може негативно вплинути на економічну ситуацію в Україні, але дефолт експерти не пророкують. Нацбанк просить українців не панікувати та не планує вводити валютні обмеження. Влада повідомляє, що є достатній резерв, щоб стрибки курсу були безболісними для українців. Як стрімке поширення COVID-19 позначиться на цінах в Україні і як краще заощадити вже зараз – читайте нижче.

Вартість продуктів на ринках столиці поки не виросла. Але продавці кажуть, що ситуація може змінитися, починаючи з наступного тижня. У продаж надійдуть товари нової партії, а більшість продуктів – імпортні. Вони поставляються раз у кілька днів. Ціни можуть злетіти, в першу чергу, через коливання курсу долара.

"Як мінімум, на 3-5 гривень все виросте. Це ми дізнаємося через пару днів. Навіть продукція, яка виробляється нашою країною, нашим містом, вона завжди прив'язується до долара. У них насіння – за долар, розмитнення – за долар", - розповіла продавщиця, передає "Сьогодні".

При цьому вартість товарів, які були ввезені в Україну за старим курсом, теж можуть зрости в ціні – вважає економіст Ярослав Жаліло. Але незначно – через відсутність попиту.

"Однозначно знаючи, що курс коливається – будуть закладати додатковий страховий зазор, тобто завищувати. Зростання, в будь-якому випадку, буде незначним", - додав економіст.

Фінансисти радять вже зараз планувати та розподіляти свій сімейний бюджет, щоб підвищення цін не стало неприємним сюрпризом. Економити потрібно хоча б 10% від доходу. А краще – ще більше.

"Якийсь час не купувати новий одяг – це можливо. Препарати, які виписують, їх завжди можна замінити на більш дешеві, але не менш якісні препарати", – говорить фінансовий аналітик Галина Хейлі.

Відпочинок теж поки варто відкласти. І щоб не було зайвих витрат, і, щоб уберегтися від коронавіруса.

"Люди повинні зрозуміти, що кредити, будь-які – це недоречно. Що треба скорочувати витрати, тому що ваші доходи в перспективі декількох років можуть падати", – зазначає фінансист Сергій Фурса.

Олег Чурі, заступник голови Національного банку України, вважає, що підвищення цін пов'язане з панічними настроями.

"Це більше психологічні рефлексії. І ми їх будемо намагатися гасити. Оскільки ми завжди це робили. Ми вже мали багато епізодів таких панічних настроїв, які були викликані, зокрема, введенням там воєнного стану, в кінці 2018 року", - вважає експерт.

Фінансисти попереджають, що, те, що буде далі зі світовою економікою і як це вплине на нас, стане відомо наступного тижня. Але навіть якщо криза вдарить у всю силу, є шанс вибратися без надто серйозних втрат. Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль вже заявляв, що нову економічну кризу Україна зустріне у кращому стані, ніж у 2008 році. Також глава уряду зазначив, що 10 березня під час розмови з керівництвом МВФ була досягнута домовленість про продовження співпраці "без зміни умов, курсу".

Нагадаємо, що аналітики прогнозують подальше зростання курсу долара з урахуванням впливу епідемії коронавіруса на світовий ринок.