Стоимость продуктов в Украине взлетит: что подорожает из-за коронавируса

Коронавирус может негативно повлиять на экономическую ситуацию в Украине, но дефолт эксперты не предсказывают. Нацбанк просит украинцев не паниковать и не планирует вводить валютные ограничения. Власти сообщают, что резервов достаточно, чтобы скачки курса были безболезненными для украинцев. Как стремительное распространение COVID-19 скажется на ценах в Украине и как лучше сэкономить уже сейчас – читайте ниже.

Стоимость продуктов на рынках столицы пока не выросли. Но продавцы говорят, что ситуация может измениться, начиная со следующей недели. В продажу поступят товары новой партии, а большинство продуктов – импортные. Они поставляются раз в несколько дней. Цены могут взлететь, в первую очередь, из-за колебаний курса доллара.

"Как минимум, на 3-5 гривен все вырастет. Это мы узнаем через пару дней. Даже продукция, которая производится нашей страной, нашим городом, она всегда привязывается к доллару. У них семена – за доллар, растаможка – за доллар", - рассказала продавщица, передает "Сегодня".

При этом стомость товаров, которые были ввезены в Украину по старому курсу, тоже могут вырасти в цене – считает экономист Ярослав Жалило. Но незначительно – из-за отсутствия спроса.

"Однозначно зная, что курс колеблется – будут закладывать дополнительный страховой зазор, то есть завышать. Рост, в любом случае, будет незначительным", - добавил экономист.

Финансисты советуют уже сейчас планировать и перераспределять свой семейный бюджет, чтобы повышение цен не стало неприятным сюрпризом. Экономить нужно хотя бы 10% от дохода. А лучше – еще больше.

"Какое-то время не покупать новую одежду – это возможно. Препараты, которые выписывают, их всегда можно заменить на более дешевые, но не менее качественные препараты", – говорит финансовый аналитик Галина Хейли.

Отдых тоже пока стоит отложить. И чтобы не было лишних расходов, и, чтобы уберечься от коронавируса.

"Люди должны понять, что кредиты, любые – это неуместно. Что расходы надо сокращать, потому что ваши доходы в перспективе нескольких лет могут падать", – отмечает финансист Сергей Фурса.

Олег Чури, заместитель председателя Национального банка Украины, считает, что повышение цен связано с паническими настроениями.

"Это больше психологические рефлексии. И мы их будем пытаться тушить. Поскольку мы всегда это делали. Мы уже имели много эпизодов таких панических настроений, которые были вызваны, в частности, введением там военного положения, в конце 2018 года", - считает эксперт.

Финансисты предупреждают, что, то, что будет дальше с мировой экономикой и как это повлияет на нас, станет известно на следующей неделе. Но даже если кризис грянет во всю силу, есть шанс выбраться без слишком серьезных потерь. Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль уже заявлял, что новый экономический кризис Украина встретит в лучшем состоянии, чем в 2008 году. Также глава правительства отметил, что 10 марта во время разговора с руководством МВФ была достигнута договоренность о продолжении сотрудничества "без изменения условий, курса".

Напомним, что аналитики прогнозируют дальнейший рост курса доллара с учетом влияния эпидемии коронавируса на мировой рынок.