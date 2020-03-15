ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Аналітики прогнозують подальше зростання курсу долара

Новини » Економіка     15.03.2020 - 08:20
Аналітики прогнозують подальше зростання курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

За останній тиждень курс виріс приблизно на 5% і зростання продовжиться

Протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, аналітик Альпарі.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,4-26,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,3/26,6 грн", - сказав він.

Як нагадав аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні значно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 4,5-6,7%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 24,74 до 25,86 грн (+4,5%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 24,98/25,01 до 26,16/26,19 (+4,7%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 24,64/24,95 до 26,01/26,62 (+5,5%/+6,7%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою розширився з 1,2% до 2,3% за рахунок більш швидкого зростання курсу продажу у порівнянні з покупкою.

Нагадаємо, згідно з прогнозом аналітиків Альпарі, курс долара до гривні може зрости до 30 гривень, якщо ситуація на світових фінансових ринках буде погіршуватися через пандемію коронавірусу.

Аналітики відзначають, що повномасштабна фінансова криза через коронавірус призвела до девальвації валют країн, що розвиваються При цьому в зростанні курсу долара до гривні, яке спостерігалося протягом останнього тижня, немає нічого специфічного, пов'язаного саме з гривнею або з українською економікою.

Агентство S&P дало прогноз курсу гривні до долара Експерти допускають зростання курсу долара до 30 гривень через коронавірус
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс гривнікурс НБУ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся