Ліки від коронавірусу: вчені зробили важливе відкриття

Коронавірус - вчені знайшли антитіло (колаж РБК-Україна)

Коронавірус можна блокувати за допомогою антитіла, яке знайшли нідерландські вчені

Коронавірус викликав пандемію в Європі, яка за прогнозами Всесвітньої організацією охорони здоров'я може тривати до літа. Вчені в усьому світі продовжують шукати ефективні та дієві ліки від COVID-19, і в Нидерланах дослідники заявили про справжній прорив.

Йдеться про антитіло проти коронавіруса, яке знайшли вчені з медичного центру Ерасмус та Університету Утрехта. Про це передає голландська мовна асоціація NOS із посиланням на публікацію дослідників в журналі Erasmus.

"Це перше антитіло, яке, як ми знаємо, блокує інфекцію, і є велика ймовірність, що воно також стане ліками, яке надійде у продаж", - заявив роттердамський професор клітинної біології Франк Гросвельд.

Це антитіло використовували в лабораторії після попереднього дослідження подібних вірусних інфекцій.

"Ми повинні щось зробити і, може бути, у нас є дещо. Ось чому ми почали негайно і цілодобово працювали", - сказав Гросвельд.

Зазначається, що антитіло ще треба випробувати на людях, і на це потрібні місяці. Колеги науковців зараз вивчають дане відкриття, після чого буде офіційна заява.

"Це перший реальний крок, але поки рано говорити про потенційну ефективність у людей", - сказав керівник досліджень Беренд-Ян Бош і додав, що дослідження розглядається в провідному науковому журналі і додаткові коментарі можуть бути надані після того, як стаття буде прийнята.

Професор клітинної біології Франк Гросвельд пояснив, що антитіло запобігає зараженню вірусом. Воно може бути використано для розробки ліків проти цієї коронарної інфекції (COVID-19).

Вчені знайшли антитіло проти коронавирусу - нідерландський професор Франк Гросвельд (Фото: erasmusmagazine.nl)

Дослідники намагаються змусити фармацевтичну компанію виробляти ліки у великих масштабах.

"Профілактика, звичайно, краще за лікування. Тому реальне рішення - це вакцина, над цим працюють інші. Однак розробка вакцини займає два роки", - наголосив професор.

Нагадаємо, що нещодавно ми писали про те, що український вчений Олександр Гриневич розповів, що коронавірус можна буде попередити за допомогою вітчизняних ліків. За даними його дослідження, було знайдено ефективне лікування від небезпечного вірусу.