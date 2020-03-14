ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ліки від коронавірусу: вчені зробили важливе відкриття

STYLERЖиття    14.03.2020 - 21:52
Ліки від коронавірусу: вчені зробили важливе відкриття
Коронавірус - вчені знайшли антитіло (колаж РБК-Україна)

Коронавірус можна блокувати за допомогою антитіла, яке знайшли нідерландські вчені

Коронавірус викликав пандемію в Європі, яка за прогнозами Всесвітньої організацією охорони здоров'я може тривати до літа. Вчені в усьому світі продовжують шукати ефективні та дієві ліки від COVID-19, і в Нидерланах дослідники заявили про справжній прорив.

Йдеться про антитіло проти коронавіруса, яке знайшли вчені з медичного центру Ерасмус та Університету Утрехта. Про це передає голландська мовна асоціація NOS із посиланням на публікацію дослідників в журналі Erasmus.

"Це перше антитіло, яке, як ми знаємо, блокує інфекцію, і є велика ймовірність, що воно також стане ліками, яке надійде у продаж", - заявив роттердамський професор клітинної біології Франк Гросвельд.

Це антитіло використовували в лабораторії після попереднього дослідження подібних вірусних інфекцій.

"Ми повинні щось зробити і, може бути, у нас є дещо. Ось чому ми почали негайно і цілодобово працювали", - сказав Гросвельд.

Зазначається, що антитіло ще треба випробувати на людях, і на це потрібні місяці. Колеги науковців зараз вивчають дане відкриття, після чого буде офіційна заява.

"Це перший реальний крок, але поки рано говорити про потенційну ефективність у людей", - сказав керівник досліджень Беренд-Ян Бош і додав, що дослідження розглядається в провідному науковому журналі і додаткові коментарі можуть бути надані після того, як стаття буде прийнята.

Професор клітинної біології Франк Гросвельд пояснив, що антитіло запобігає зараженню вірусом. Воно може бути використано для розробки ліків проти цієї коронарної інфекції (COVID-19).

Ліки від коронавірусу: вчені зробили важливе відкриття

Вчені знайшли антитіло проти коронавирусу - нідерландський професор Франк Гросвельд (Фото: erasmusmagazine.nl)

Дослідники намагаються змусити фармацевтичну компанію виробляти ліки у великих масштабах.

"Профілактика, звичайно, краще за лікування. Тому реальне рішення - це вакцина, над цим працюють інші. Однак розробка вакцини займає два роки", - наголосив професор.

Нагадаємо, що нещодавно ми писали про те, що український вчений Олександр Гриневич розповів, що коронавірус можна буде попередити за допомогою вітчизняних ліків. За даними його дослідження, було знайдено ефективне лікування від небезпечного вірусу.

Топ-5 необхідних речей, які потрібно обов'язково дезінфікувати МОЗ: експрес-тести на коронавірус є лише у двох регіонах України
Новини України наукалекарстваученыеКоронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся