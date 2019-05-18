Вартість овочів в травні: чим зумовлений різкий стрибок цін

На початку травня в Україні стрімко подорожчали овочі, хоча експерти робили спочатку зовсім інші прогнози. З чим пов'язані такі зміни, повідомило видання "Слово і діло".

Зокрема в ціні зросли цибуля, капуста, морква і картопля. Вартість цибулі, ціна якої коштувала 40 гривень, викликала паніку серед споживачів. Така дорожнеча пояснюється тим, що цибулю, капусту і деякі інші овочі довелося завозити з багатьох країн Азії і Європи.

Ближче до середини місяця ціни на овочі стабілізувалися, включаючи "молоді". До речі, експерти повідомили, з чим була пов'язана завищена ціна на продукти.

Колаж РБК-Україна

Як виявилося, картоплю Україна імпортує переважно з Нідерландів та Білорусі. З 1 січня по 30 квітня 2019 року, за даними ГФС, в Україну завезли 12 700 тис. тонн картоплі на суму 4 млн 600 тис. доларів. Пов'язано це з тим, що українським фермерам невигідно вирощувати, тому що в Україні занадто низькі закупівельні ціни на врожай.

Цибулю цього року до нас везли з Узбекистану, Казахстану і Нідерландів. За чотири місяці було закуплено 63 тис. тонн цибулі на 16,3 млн доларів.

Ще один рекордсмен з подорожчання - капуста. Її привозять переважно з Македонії, Італії та Нідерландів. З початку року ми імпортували 10,5 тис. тонн капусти на 5,7 млн доларів.

Помідори традиційно привозять з Туреччини (86% всього помідорного імпорту), власне, як і огірки (71%). Зернові культури переважно прибувають з Казахстану (77% від імпорту всіх круп), м'ясо та їстівні субпродукти птиці везуть з Польщі, Німеччини та Угорщини.

Найбільше в Україну привозять риби. Понад 100 тонн риби на 123 млн доларів протягом січня-квітня привезли з Ісландії, Норвегії та США.

Нагадаємо, що українців очікують реформування системи дитячого харчування в навчальних закладах.

Раніше експерти дали неоднозначний прогноз щодо того, що очікувати українцям у травні.

До речі, в Україні різко подешевшав популярний овоч. Тепер на столичних оптових ринках він коштує вдвічі менше, ніж раніше.